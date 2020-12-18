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彰化推防走失神器！路人也能幫定位 成功協助失智者

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「守護BBCALL」防水布標及載具。圖／社會處提供
「守護BBCALL」防水布標及載具。圖／社會處提供

彰化縣警方近來在協尋失蹤人上口大有斬獲，彰化縣社會處則為避免失智長輩走失成為失蹤人口，也積極推動防走失神器「守護BBCALL」APP，從2018年至今安裝手機數已超過6500支，載具申請量已超過750人，也有成功尋獲的案例，彰化縣因此在2020年衛福部國健署辦理「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」獲健康平等獎。

今年12月10日彰化縣溪州鄉邱姓長者，在彰化縣溪州鄉高鐵橋下附近迷路，熱心民眾發現長者疑似失智走失，報警協助，警方到場後發現老翁帽沿有張QR CODE條碼，是彰化縣防走失神器「守護BBCALL」，條碼一掃果真出現家屬資訊，最後順利聯絡到長者家人讓長者平安返家。

社會處表示，「守護BBCALL」預防走失協尋系統是過去防走失愛心手鍊的升級版，運用防走失載具的藍芽發訊功能，能顯示配戴載具的長者的定位訊息，家人可以透過APP知道長輩行走的路徑，一般民眾下載APP不須綁定手機，只要開啟網路、藍芽，手動搜尋就能幫周遭配戴防走失載具的長者打卡定位，家屬則只能追蹤自家長輩。

當長者走失，家人用APP發出協尋公告，便會讓長者身上的載具成為「走失狀態」，協尋者一經過長者周圍，守護BBCall偵測到防走失載具，民眾手機就會出現「附近有需要幫忙的長者」推播，讓全民能一起守護迷途老人。

而長者配載的載具本身也有一卡通金流功能，家人可以為長者儲值供其日常交通或購物使用，既是定位裝置也是虛擬錢包，能當成鑰匙圈或項鍊隨身配戴，申請載具附贈QRcode防水布標，也可以縫製在易走失者身上，只要掃描QRcode即可快速與家屬聯繫。

失智人口上升，社會處今年初整合資源成立防走失協尋中心，除了推動 「守護BBCALL」，也培訓友善認證店家，看到疑似失智走失個案，能在報警前先先友善留置聯絡家屬，避免失智者恐慌。

「守護BBCall」防走失載具申請資格除確診失智症患者外，有走失之虞的疑似失智者及身心障礙者包括失智症、精神障礙、智能障礙、自閉症等也可申請。

彰化縣推「守護BBCALL」，載具申請量已超過750人。圖／社會處提供
彰化縣推「守護BBCALL」，載具申請量已超過750人。圖／社會處提供

失智症 失蹤

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