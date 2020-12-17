全國正副議長聯誼會座談 彰縣議長謝典林捐20萬助弱勢

由彰化縣議會主辦的全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會，今天（17日）下午在員林市皇潮鼎宴會館舉行，除交換議事心得外，彰化縣議長謝典林感受到社福團體因新冠肺炎疫情衝擊造成募款銳減，在晚宴中，豪爽捐出20萬元，並舉辦公益拍賣進帳12萬元，合計共32萬元，平均捐給華山基金會、天主教聖智啟智中心及彰化家扶中心。

在聯誼會中，東道主彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍歡迎全國各議會議長、副議長及貴賓到訪，座談會後，謝典林設宴與遠道而來的貴賓餐敘，國民黨黨主席江啟臣、彰化縣縣長王惠美、立法委員黃秀芳、陳素月等人應邀出席。

謝典林說，聯誼座談會提供一個增進各縣市議事交流的平台，就地方基礎建設、施政現況及市政監督情形充分交換意見，實為難得機會。他變身彰化觀光大使，除了推薦有名的爌肉飯、肉圓等小吃，還準備田中蜜麻花、大元鹹麻糬、鹿港玉珍齋傳統糕餅等彰化在地特色點心，做為下午茶餐點，還邀請大家在彰化住宿一晚，隔天到鹿港一遊，甚至19日到彰化體育館，參加台灣職業籃球聯盟P. League+首季開幕戰。