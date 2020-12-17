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「彰化月影燈季」搶先看 融入異國風情感受偽出國

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供

「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，燈區範圍自彰化縣立美術館起沿卦山路至八卦山大佛風景區遊客中心、天空步道都有亮點。縣長王惠美歡迎民眾前往賞燈、運動，兼看彰化夜景。

彰化縣長王惠美今天晚間前往展場巡禮，並將在明天晚上7時在縣立美術館點燈亮起來。王惠美說，這次為期73天的燈季是歷年最長，從明天晚上正式點燈後，每日晚上5點半至10點展出，有日式、中東式以及明年生肖牛等造景，在九龍池也有魚躍龍門的燈飾，讓彰化八卦山夜景更加迷人，民眾切莫錯過。

縣府城市暨觀光發展處表示，其中的3大主題在布置期間就相當吸睛，除彰化縣立美術館前設計超大聖誕老人攀上建築外，燈區有「魚躍龍搶珠」、「金牛照鴻運」等吉祥燈飾，以各式主題代表祈福意象，祈求新年好運；還有「朱紅の鳥居」、「阿拉丁神燈」，是第一次將異國風情搬入八卦山大佛風景區，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。

城觀處強調，為增加民眾參與感，在八卦山大佛遊客中心準備色紙，邀請民眾一同將親手摺好的紙鶴掛置天空步道，可先至八卦山大佛遊客中心領取色紙並摺好祈福紙鶴，由遊客中心出發，經過祈福大道(參佛道)至大佛前禮佛、賞燈、賞夜景後，前往天空步道感受身在日本的偽出國體驗，親手將祈福紙鶴掛上後再至3號出口「幸福鐘聲響」敲響一生幸福，最後回頭至「阿拉丁神燈」在神燈前許下心願。

彰化縣長王惠美表示，即將揮別2020，迎向2021，彰化縣政府明天（18日）除在八卦山辦理「2021彰化月影燈季」，在縣立美術館還有聖誕晚會音樂會外。此外，19日在體育場有彰化之光強勢回歸任賢齊壓軸的演唱會、480秒的煙火等，邀請所有鄉親一起來欣賞。

「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，縣長王惠美（右2）今晚前往巡禮，與民眾合照。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，縣長王惠美（右2）今晚前往巡禮，與民眾合照。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，縣長王惠美（右2）今晚前往巡禮，親手將祈福紙鶴掛置天空步道。圖／彰化縣政府提供
「2021彰化月影燈季」自即日起到明年3月1日（農曆正月十八）展出，為期73天的展期，打破彰化燈會史上紀錄，縣長王惠美（右2）今晚前往巡禮，親手將祈福紙鶴掛置天空步道。圖／彰化縣政府提供

美術館 王惠美

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