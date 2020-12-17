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「台灣三部曲」童星選角 彰化媽厝國小游泳隊踴躍試鏡

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
「台灣三部曲」製作團隊為尋找會游泳的童星，到彰化縣媽厝國小舉辦試鏡。記者簡慧珍／攝影　
「台灣三部曲」製作團隊為尋找會游泳的童星，到彰化縣媽厝國小舉辦試鏡。記者簡慧珍／攝影　

創下台灣影史總票房紀錄近20億元的導演魏德聖，為新片「台灣三部曲」尋找童星，製作團隊全台走透透，今天到彰化縣媽厝國小選角，共有30名學童報名試鏡；製作團隊表示，電影需要多名童星，會依照劇情需求，通知被錄取的小朋友。

彰化縣只有3所國小有游泳池，媽厝國小是其中之一，學校2018年成立游泳隊，2019年成立輕艇隊，全校12１名學童，游泳隊和輕艇隊的隊員占了45人，等於每3名學童就有1人是游泳選手，競賽成績優異，今年全國輕艇競速錦標賽，囊括少年男子組、少年女子組的團體總錦標亞軍，創下彰化縣有史以來小學全國輕艇錦標賽最佳成績，引起「台灣三部曲」製作團隊的關注，今天到校舉辦試鏡。

媽厝國小事前接到通知，喜出望外，通知游泳隊隊員和家長，有30名小朋友獲得家長同意，報名今天試鏡，製作團隊下午抵達媽厝國小，但家長中午已到校陪伴孩子，耳提面命面對鏡頭時應有的態度，希望孩子入選在台灣三部曲軋一角。為了避免小朋友有壓力，校方建議家長離開，由孩子獨自面對鏡頭。

試鏡活動在媽厝國小司令台進行，製作團隊要求小朋友念台詞和即興表演，在台下等待的學童表示「不會緊張」，像平常按照老師要求做出暖身運動和游泳姿勢。製作團隊表示，已跑完台灣一圈尋找合適的童星，疫情嚴峻時採視訊試鏡，疫後到校跟小朋友對話，因劇情需要多名會游泳的童星，所以來媽厝選角。

媽厝國小校長曾俊堯很期待孩子參與演出台灣三部曲，除了感謝製作團隊到小校尋找人才，也為學童掛保證，也許鄉村的小朋友比不上都市孩子成熟精明，但有純真可愛的氣質，值得台灣三部曲製作團隊參考。

疫情 電影

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