貓羅溪「幽靈牛群」將納管 「塞上風光」不會消失

彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，百餘頭逐水草的「幽靈牛群」，宛如塞上風光，群牛奔騰壯觀場面，被形容是「非洲大遷徏」，近來在網路爆紅，並湧來「看牛」人潮；由於涉及檢疫及民眾安全，彰化縣政府農業處今天派員實地了解後，決定納入管理，要求3名飼主向河川局租地，並注意賞牛民眾的安全。

在貓羅溪畔的此一牛群，大牛帶著小牛覓食以及泡水消暑景象，顯得十分悠閒，尤其入冬以來，河床的芒花迎風搖擺，群牛淹沒其間，可比擬「風吹草低見牛羊」的塞北風光，群牛還會看水草生長情況，從這頭吃到那一頭，甚至渡越過溪流到對岸，如此規模的牛群場面，在台灣很難看得到。

不過，貓羅溪畔的牛群「塞上風光」爆紅後，近來吸引許多民眾前往觀賞、拍照，成為熱門景點，但放牧地點位在中彰交界，在中彰經過清查，都未辦理牧場登記，一直找不到飼主，而河川地又是第三河川局管轄，形同三不管，宛如幽靈牛群，衍生檢疫、民眾安全及適法問題，有民眾擔心如果政府過度介入，如此風光將不復見。

彰化縣政府農業處今天派員實地了解，在貓羅溪放牧地點約有130多頭牛，有黃牛、乳牛、水牛等，分屬彰化市3名飼主，未放牧吃草時，則回返集中在貓羅溪堤防內。農業處找到最大飼主共養了約60頭黃牛，且未有法令規定不得採放牧方式飼養，而河川局並不排斥，因為群牛吃草也有利於灘地的維護，建議向河川局租地放牧。

不過，農業處指出，個別飼主最大飼養頭數，如果超過40頭則必須辦理牧場登記，要求養60頭的飼主降低飼養頭數，加上放牧的牛隻幾乎都未打耳標，也要求飼主打耳標以利管理，並要注意牛群不能危及民眾安全。