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彰化市社會學園研習成果展 展出12類、317件作品
彰化市公所社會學園大學44期婦女藝文研習活動成果展，自即日起到至12月28日在市立圖書館1樓藝文展覽室與彰化市婦女學苑同時展出，學員展出12類、317件作品，今天上午舉行開幕式，市長林世賢歡迎民眾踴躍前往觀賞。
市公所指出，社會學園大學44期共計開設95班，參加學員達2200多位，課程內容包羅萬象，本次參展的班級有創意毛線編織班、創藝木器彩繪班、生命動能~科技父母班、黏土彩色多肉小品設計班、玩偶小物毛線編織班、綜合素描班、歐美花藝及創意盆栽組合班、池坊時尚花藝入門班、水彩、粉彩、油彩研習班、書法班、水墨與工筆藝術班、超現代水墨創作班等，學員歷經16周32小時的學習，展出的作品都是心血的結晶。
林世賢表示，市公所一向非常關心婦女朋友的學習與成長，非常期望婦女朋友能利用時間自我學習與成長，唯有認真學習不中斷，才能讓自己擁有年輕的心靈與獲得充實的人生。
社會學園大學45期婦女藝文研習活動，訂明年3月在市立圖書館與彰化市婦女學苑開課，課程內容多元且豐富，有各種有益身心健康的課程，幫助婦女朋友自我成長、提升自信，豐富生活內涵，非常歡迎有興趣的婦女朋友一起加入學習的行列。
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