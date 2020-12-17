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影／南投縣稽查工業區移工宿舍 避免防疫出現缺口

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
印尼籍移工感染新冠肺炎人數暴增，南投縣政府上午到南崗工業區稽查外籍移工宿舍，是否符合防疫標準。記者江良誠／攝影
印尼籍移工感染新冠肺炎人數暴增，南投縣政府上午到南崗工業區稽查外籍移工宿舍，是否符合防疫標準。記者江良誠／攝影

印尼籍移工確診新冠肺炎數量大幅增加，恐成國內防疫破口。南投縣政府今天在南崗工業區移工宿舍聯合稽查，要求落實一人一舖、每日消毒、量體溫等防疫措施。雖然宿舍環境符合衛生、消防標準，縣府仍提醒企業落實移工防疫，只有疫情穩定移工才能繼續引進，減輕產業缺工壓力。

台灣新冠肺炎疫情因為冬天來臨和印尼移工入境確診人數暴增，讓疫情再度緊張。產業界也擔心，印尼是外籍移工主要來源，暫停引入讓人力出現缺口，可能讓產業雪上加霜。

社會及勞動處長林志忠說，南投縣移工人數有1萬3千多人，產業類移工7千人，社福類移工6千多人，近期印尼移工入境又出現新冠肺炎確診，影響移工人力引進。縣政府也擔心移工宿舍大規模群聚感染，因此會同衛生局、消防局加強稽查，提醒雇主和外籍移工加強防疫。

今天稽查的南崗工業區人力仲介公司，共有200多名移工。衛生局疾病管制科長洪美吟說，因為印尼籍移工隔離檢疫時住在大通舖，增加感染風險。因此，外籍移工宿舍要求要一人一舖，同時每天以消毒水、酒精消毒、量體溫，避免群聚感染發生。今天稽查，業者都以各國文字提醒移工注意自我防護。

林志忠說，今天稽查的外籍移工宿舍環境、建築和消防安全都合格，南投縣共有46家移工宿舍，縣府將持續稽查，業者如未提供良好合格住宿環境、消防設備不合格或原使用執照核准用途不符，將要求限期改善。

社勞處也提醒雇主及仲介業者，移工檢疫期滿後再自主健康管理7日，落實「勤洗手、戴口罩、早晚測量體溫及宿舍分隔管理」，劃分不同飲食與盥洗時段，避免社交接觸，以降低群聚感染風險。若發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，應儘速陪同就醫，或撥打「1922」、「1955」專線，維護國人及移工健康。

印尼籍移工感染新冠肺炎人數暴增，南投縣政府上午到南崗工業區稽查外籍移工宿舍，是否符合防疫標準。記者江良誠／攝影
印尼籍移工感染新冠肺炎人數暴增，南投縣政府上午到南崗工業區稽查外籍移工宿舍，是否符合防疫標準。記者江良誠／攝影
印尼籍移工感染新冠肺炎人數暴增，南投縣政府上午到南崗工業區稽查外籍移工宿舍，是否符合防疫標準。記者江良誠／攝影
印尼籍移工感染新冠肺炎人數暴增，南投縣政府上午到南崗工業區稽查外籍移工宿舍，是否符合防疫標準。記者江良誠／攝影

移工 宿舍 新冠肺炎

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