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彰投兩縣團體攜手 明年再推八卦山區域小旅行

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰投兩縣的八卦山文化、生態和觀光旅遊業者今天參加座談會，提出建言。記者簡慧珍／攝影
彰投兩縣的八卦山文化、生態和觀光旅遊業者今天參加座談會，提出建言。記者簡慧珍／攝影

疫情時代國旅大爆發，八卦山觀光旅遊業者合推小旅行，交通部觀光局參山國家風景區管理處11月發表成果，今天在清水岩寺文化大樓舉辦座談會，40多個文化生態社團代表踴躍發言，參山國家風管處帶回彙整，作為明年推動區域小旅行的方向。

今天八卦山小旅行區域串聯座談會，參山國家風管處長柯建興、八卦山管理站主任洪英逸等官員出席，八卦山沿線的文化生態社團與社區發展協會約80人，各自提出今年推出小旅行所遇到問題，要求參山國家風管處協助。

彰化縣八卦山脈導覽協會理事長陳美娟說，八卦山生態豐富，四季都有當季的動植物可觀賞，先前舉辦獨角仙生態旅遊頗受親子歡迎，最近一年停辦，相當可惜。彰化市桃源社區理事長曾福生表示，桃源社區規畫一線天小旅遊，遊程爆紅，景點遭到破壞，社區不得不關閉，期待參山國家風管處協助推出內容更豐富的遊程，帶動桃源社區發展。

「到處尋春春不見，原來春在此山中。」彰化縣八卦山文化協會理事長蔣敏全說，規畫小旅行之前，應該先調查社區資源，了解推動小旅行的侷限性，八卦山沿線的山城不只有山也有水，八卦山在堪輿學上被稱作瓜藤龍，龍尾的二水鄉有八堡圳，有很好營造小旅行的條件，只需要做好社區調查。

參山國家風管處表示，參山國家風管處站在輔導的立場，請業師提供建議，讓小旅行更有亮點，今年的成果已經呈現，今天邀請地方社團幹部座談，集思廣益，各社團提出的意見將作為明年辦理八卦山區域旅遊的依據。

參山國家風景管理處輔導彰投兩縣的八卦山文化、生態和觀光旅遊業者，明年續推小旅行。記者簡慧珍／攝影
參山國家風景管理處輔導彰投兩縣的八卦山文化、生態和觀光旅遊業者，明年續推小旅行。記者簡慧珍／攝影

國家風景區 疫情

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