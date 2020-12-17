南投埔里嘉年華19日踩街 玩轉馬路成兒童遊戲場

南投花卉嘉年華「埔里嘉年華踩街」將在19日登場，今年活動主題「玩轉馬路／花心思」除延續市區街道踩街，更將演習林區旁的街道規劃成大型兒童馬路遊戲場，盼民眾瞭解演習林歷史，關注河川保育議題，也象徵兒童友善環境的願景。

埔里鎮公所指出，埔里嘉年華是當地民眾每年慶典盛事之一，也是南投花卉嘉年年華系列活動的重頭戲，而過去嘉年華踩街多以「森巴」為主軸，但今年踩街主題延續再創新將主題定調為「玩轉馬路／花心思」，且將在12月19日登場。

而今年的「玩轉馬路／花心思」將活動主會場移往杷城大排旁演習林區，在林中日式老屋旁打造成高5米、寬1.8米的「埔里DNA聖誕樹」，林旁街道則規劃成大型兒童馬路遊戲場，讓道路成為孩子的遊樂場，象徵埔里兒童友善環境的願景。

最受民眾關注的「魅力踩街遊行」則將從埔里行政園區集結，途經中正圓環、埔里轉運站，最後抵達主會場「演習林」，全長約1.5公里，遊行團體將沿途表演，特色市集、永續指標闖關集點、街頭藝人和埔里DNA聖誕樹點燈儀式等活動。

埔里鎮長廖志城說，今年嘉年華將活動主場移至演習林，是想讓民眾瞭解演習林的歷史意義和河川保育議題，也喚醒居民讓這片具共同記憶的林區再次活絡，延續且傳遞埔里的精神元素展現新風貌，成為具有活力、熱情、健康的魅力城鎮。