快訊

莫斯科舞團再染疫演出取消 主辦單位：可退票退款無截止期限

評／「有毒」的毒品查緝：以臨檢為名，行搜索之實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭環潭自行車道再升級 打造向山起點新意象

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭國家風景區在向山遊客中心啟用最新的自行車意象，作為環潭自行車道起點。圖／日管處提供
日月潭國家風景區在向山遊客中心啟用最新的自行車意象，作為環潭自行車道起點。圖／日管處提供

為迎接2021台灣自行車旅遊年，日月潭國家風景區將環潭自行車道再升級，除將花費1000萬元經費，重新整建標線與標誌，也站在遊客的觀點發想，將向山遊客中心作為環潭自行車道起點，創作一座環潭自行車整體意象，將是新的日月潭打卡熱點。

日管處指出，後疫情時代國人無法出國，為讓本地遊客好好待在台灣欣賞寶島之美，2021與2022的自行車與鐵道旅遊，觀光局已積極準備展現台灣自行車的軟、硬體魅力，同時在後疫情時期，全力將國際自行車旅客吸引到台灣，推動台灣成為國際自行車旅行的熱門觀光地。

融合新年度「自行車旅遊年」主題體驗之旅，日管處強化環潭自行車道的標線及標誌，讓遊客不會迷失方向；也從日月潭環潭核心地帶出發，在魚池、埔里、國姓及仁愛鄉境內，規劃出自行車林道越野挑戰級、經典級及樂活等級的不同路線，並在環潭區重新打造鐵馬驛站，提供遊客更好的服務。

剛剛啟用的自行車意象作品主體結構造型以山水為意象，應用書法隸書書寫琴譜，再轉製作成不鏽鋼立體鏤空的作品主體山之造型內涵，採用古琴譜「流水」一曲為內容，頂端「綠色」之行草文字則是歌頌山水之美的詩詞，並組合成「高山流水」之意境，搭配6位自行車人物意象，象徵平安順利、六六大順。

日月潭國家風景區在向山遊客中心啟用最新的自行車意象，作為環潭自行車道起點。圖／日管處提供
日月潭國家風景區在向山遊客中心啟用最新的自行車意象，作為環潭自行車道起點。圖／日管處提供
日月潭國家風景區在向山遊客中心啟用最新的自行車意象，作為環潭自行車道起點。圖／日管處提供
日月潭國家風景區在向山遊客中心啟用最新的自行車意象，作為環潭自行車道起點。圖／日管處提供

自行車 日月潭 車道

延伸閱讀

迎接2021自行車旅遊年 大鵬灣河濱線結合鐵道便利轉乘

影／爭取10多年 日月潭月牙灣打造水上運動訓練中心

搶攻自行車旅遊 高市輪船公司推騎車搭渡輪優惠

快抱不動！資深釣客拉起42斤巨獸 隔日又見45斤日月潭「湖主」

相關新聞

他白天開計程車晚上攻讀英語 獲台中交通局頒發獎學金

台中市政府鼓勵計程車駕駛人及子女努力向學，全國唯一由政府專案編列給計程車駕駛人家庭申請的獎學金制度，今年共有29名申請人...

點亮台中夜空！台中建設局開放行道樹免收規費掛燈飾

迎接聖誕節及農曆春節，台中市建設局表示，即日起至明年2月28日止，台中市行道樹可免收規費懸掛燈飾，懸掛期間最長1個月，到...

日月潭環潭自行車道再升級 打造向山起點新意象

為迎接2021台灣自行車旅遊年，日月潭國家風景區將環潭自行車道再升級，除將花費1000萬元經費，重新整建標線與標誌，也站...

不燒稻草減空汙 彰化二林試辦

為減少燒稻草造成空汙及農機翻犁後土塊散落道路影響交通安全，彰化縣長王惠美昨天到二林鎮參加農民使用液態稻草分解菌及農友操作...

日月潭擬建水上運動訓練中心

日月潭是台灣重要景觀湖泊，也將成為水上運動訓練重要基地。南投縣政府爭取在日月潭月牙灣新建水上運動訓練中心，總工程經費81...

台中歌劇院 2樓曲牆變畫布

耶誕節腳步近了！台中國家歌劇院迎接耶誕與歲末，邀請駐館藝術家包大山操刀設計「光之曲幕」耶誕特展「ONE DAY」，在2樓...

改善南投草屯草溪路車流 閃黃燈變紅綠燈

南投縣草屯鎮草溪路是通往國道3號中興交流道及南投市南崗工業區的重要道路，但因沿線部分號誌、路口規畫不完善，致車禍頻傳，經...

台中松竹後站開通 不必再繞路

台中市松竹車站是台鐵與中捷轉乘站之一，先前只能從前站進出，中市府建設局本月完成後站的東光路、軍福十九路口計畫道路，方便旅...

彰縣二水田樂堆肥場惹眾怒 環保局限期改善

彰化縣二水鄉上豐村「田樂堆肥場」因處理堆肥不當，傳出惡臭，二年來被居民向環保局檢舉50多次，居民苦不堪言，今天再度在二水...

托老服務再進化！彰縣家庭托顧比照托兒服務

托老服務再進化！彰化縣府推動家庭托顧服務據點，已在8鄉鎮布建10處服務單位，累積服務超過一萬人次，今天彰化縣長王惠美到二...

南投草溪路規劃不佳頻釀事故 地方陳情中央改善

南投縣草屯鎮草溪路是通往國道三號中興交流道及南投市南崗工業區的重要道路，但因沿線部分號誌、路口規劃不完善，致車禍頻傳，地...

南投竹山牛舞花竹藝燈會將點燈 鎮公所送牛年特色口罩

南投縣竹山牛舞花竹藝燈會即將開跑，鎮公所為加強防疫作為，除今年來逛竹燈集點換紀念品落實實名制外，將配合中央政策，推出牛年...

熱門新聞

56年最大乾旱曾文水庫清淤成果豐碩 無償提供民眾取用

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

金門酒糟牛教父再出發 76天創立新品牌

綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

男子花蓮慈濟醫院探女友病 上廁所竟未關門露屁股蛋

台灣最美風景是人！嘉義出現排隊捐救護車現象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。