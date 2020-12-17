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日月潭環潭自行車道再升級 打造向山起點新意象
為迎接2021台灣自行車旅遊年，日月潭國家風景區將環潭自行車道再升級，除將花費1000萬元經費，重新整建標線與標誌，也站在遊客的觀點發想，將向山遊客中心作為環潭自行車道起點，創作一座環潭自行車整體意象，將是新的日月潭打卡熱點。
日管處指出，後疫情時代國人無法出國，為讓本地遊客好好待在台灣欣賞寶島之美，2021與2022的自行車與鐵道旅遊，觀光局已積極準備展現台灣自行車的軟、硬體魅力，同時在後疫情時期，全力將國際自行車旅客吸引到台灣，推動台灣成為國際自行車旅行的熱門觀光地。
融合新年度「自行車旅遊年」主題體驗之旅，日管處強化環潭自行車道的標線及標誌，讓遊客不會迷失方向；也從日月潭環潭核心地帶出發，在魚池、埔里、國姓及仁愛鄉境內，規劃出自行車林道越野挑戰級、經典級及樂活等級的不同路線，並在環潭區重新打造鐵馬驛站，提供遊客更好的服務。
剛剛啟用的自行車意象作品主體結構造型以山水為意象，應用書法隸書書寫琴譜，再轉製作成不鏽鋼立體鏤空的作品主體山之造型內涵，採用古琴譜「流水」一曲為內容，頂端「綠色」之行草文字則是歌頌山水之美的詩詞，並組合成「高山流水」之意境，搭配6位自行車人物意象，象徵平安順利、六六大順。
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