他白天開計程車晚上攻讀英語 獲台中交通局頒發獎學金

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聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府鼓勵計程車駕駛人及子女努力向學，全國唯一由政府專案編列給計程車駕駛人家庭申請的獎學金制度，交通局長葉昭甫（左）頒獎給首位獲獎的計程車駕駛陳靖丁（右），平日在繁忙工作後仍利用時間至修平科技大學應用英語系進修部攻讀學士學位，精神可佩。圖／台中市交通局提供
台中市政府鼓勵計程車駕駛人及子女努力向學，全國唯一由政府專案編列給計程車駕駛人家庭申請的獎學金制度，交通局長葉昭甫（左）頒獎給首位獲獎的計程車駕駛陳靖丁（右），平日在繁忙工作後仍利用時間至修平科技大學應用英語系進修部攻讀學士學位，精神可佩。圖／台中市交通局提供

台中市政府鼓勵計程車駕駛人及子女努力向學，全國唯一由政府專案編列給計程車駕駛人家庭申請的獎學金制度，今年共有29名申請人，經評選後共10名獲獎。

交通局長葉昭甫表示，獎學金2014年開辦以來，首度有計程車駕駛自己獲獎，期許得獎人與子女繼續勤奮向學，學有所長服務社會。

首位獲獎的計程車駕駛陳靖丁，平日在繁忙工作後仍利用時間至修平科技大學應用英語系進修部攻讀學士學位，精神可佩；其他9名駕駛子女也因勤奮向學而獲獎，期許得獎人繼續努力向上，將來學有所長繼續服務社會。

計程車客運業駕駛人及其子女獎學金分為3組，名額為高中職3名，專科1名、大學院校6名，獎金分別為6000、8000、10000元整。今年共有29名駕駛人透過計程車相關公、工會向交通局提出申請，依學業總成績較優者發給，共有10名優秀同學得獎。

陳靖丁說，他進修是希望精進自己，持續提升服務水準，期許將來能考取外語導遊，服務更多到台中旅遊的國際觀光旅客。

2020年計程車客運業駕駛人及其子女獎學金受獎人：高中職組黃思瑋、林祐誠、劉靜茹；專科組劉晏茹；大學院校組江汶璟、陳靖丁、黃珮蓉、姚柏任、張詠婷、戴暐宸。

台中市政府鼓勵計程車駕駛人及子女努力向學，全國唯一由政府專案編列給計程車駕駛人家庭申請的獎學金制度，今年共有29名申請人，經評選後共10名獲獎。圖／台中市交通局提供
台中市政府鼓勵計程車駕駛人及子女努力向學，全國唯一由政府專案編列給計程車駕駛人家庭申請的獎學金制度，今年共有29名申請人，經評選後共10名獲獎。圖／台中市交通局提供

計程車 導遊

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