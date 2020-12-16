彰縣二水田樂堆肥場惹眾怒 環保局限期改善

彰化縣二水鄉上豐村「田樂堆肥場」因處理堆肥不當，傳出惡臭，二年來被居民向環保局檢舉50多次，居民苦不堪言，今天再度在二水公所舉行「空汙改善說明會」，彰化縣環保局要求3個月內限期改善，否則將開罰60到120萬元。

「再不改善就滾出二水」前二水鄉鄉長鄭阿月也深受「田樂堆肥場」惡臭之苦，今天氣得當場飆罵說，居民每天都得忍受混著化學藥劑味的糞臭味，而設置「田樂堆肥場」的田酪公司登記在田中鎮，堆肥廠卻在二水，稅給別人收，卻讓二水人深受臭味之苦。

二水鄉長蘇界欽說，他也住堆肥場附近，感同身受，希望環保局等主管機關能嚴格要求業者改善。也有居民說，常被半夜的臭味臭到長期失眠。

田酪公司是在2018年設立「田樂堆肥場」，彰化縣府環保局稽查科科長林三能表示，2018年接獲檢舉後，即派員勘查發現，堆肥場未依規定申請禽畜糞廢棄物清理再利用許可，因此進行處分直到通過許可，去年監測周界異味檢測2次均合格，但今年11月再派員監測，發現汙染明顯超標4倍，將依空汙法開罰60到120萬元，並限期3個月內改善。

田酪公司陳姓負責人表示，場內設有2個水洗塔，也有專業除臭房，並在廠房周邊種樹，由於11月處理量較大，除臭量能不夠，才會又傳出臭味，將會再增加設備改善。