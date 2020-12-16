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托老服務再進化！彰縣家庭托顧比照托兒服務
托老服務再進化！彰化縣府推動家庭托顧服務據點，已在8鄉鎮布建10處服務單位，累積服務超過一萬人次，今天彰化縣長王惠美到二林鎮家庭托顧服務據點視察，王惠美說，在社區內設家庭托顧服務站，不僅能讓老人家就近在社區受到良好照顧，給家屬更多彈性，還能增加農村工作機會，一舉數得。
彰化縣府今天在二林鎮東華社區辦理「家庭式照顧托育您的老寶貝」記者會，王惠美說，家庭式托老就和幼兒托育一樣的道理，家人可以就近白天將老人家送到家庭托老，下班後再接回長輩，家托員也可以額外再提供洗澡、延長照顧時間服務，民眾可多利用1966專線，依長輩不同需求提出長照服務申請。
王惠美說，縣府也積極輔導社區成立關懷據點，藉由一起共餐、運動、學習等活動讓長輩更健康，目前縣內已有280處社區關懷據點，希望未來能達到每村里都有關懷據點的目標。
二林鎮長蔡詩傑說，二林65歲以上老人人口比率有18.27％，比率相當高，家庭照護是很好的方式，讓長輩在熟悉環境、又有老朋友，他也發現老人家都很希望有聊天對象，所以環境很重要，希望衛生局能在二林鎮再拓點，公所也願意與衛生局配合。
家托員許大姐原本在醫院當看護，當初是為了要留在家中照顧公公，將家裡三合院空間改造一下，並申請補助有無障礙設施的洗浴空間，投入托老照顧服務，她目前照顧2名長輩，至少有4萬元收入，如果最高照顧4名長輩，每個月就有近10萬元收入。
衛生局長葉彥伯表示，家庭式托老據點非常適合在農村推動，在政府補助下，一般民眾自付額僅16%，照顧服務員只要有500小時的服務時數，就可以申請做家庭托顧點，也能增加在地工作機會。
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