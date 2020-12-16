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南投草溪路規劃不佳頻釀事故 地方陳情中央改善

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左2）今視察並說明南投草溪路改善後現況。記者賴香珊／攝影
行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左2）今視察並說明南投草溪路改善後現況。記者賴香珊／攝影

南投縣草屯鎮草溪路是通往國道三號中興交流道及南投市南崗工業區的重要道路，但因沿線部分號誌、路口規劃不完善，致車禍頻傳，地方陳情中央，經行政院中部聯合服務中心邀集公路總局會勘，近期完成調整改善，可望減少事故發生。

草屯鎮代林金潭指出，草溪路因連接國道，並通往南崗工業區，不僅一般車輛，大貨車、砂石車也往來頻繁，但沿線129-18號前號誌、154-78號前缺口設置不當，汽機車常迴轉或逆向，事故頻傳，多次向地方單位反映無效，轉向中央陳情。

行政院中部聯合服務中心接獲民眾陳情，今年8月會同公路總局現勘，執行長蔡培慧說，會勘129-18號路口時發現該處為閃黃燈號誌，穿越馬路或在缺口處迴轉車輛多，且不乏大型車，評估將號誌改為三色紅綠燈，明確規範號誌提升安全。

針對154-78號前缺口設置不完善，公路總局二工處長劉世桐表示，154-60號旁道路是碧洲、碧峰及復興等地至市區的幹道，但該處未設缺口，機車及單車騎士便涉險逆向，經地方同意後，封閉既有缺口，並在154-60號前開設新缺口。

經公路總局提道安會報審議，並進行測繪、施工等，歷經4個月近期總算改善完成，蔡培慧今會同劉世桐及草屯鎮長簡景賢、議員廖梓佑、鎮代會主席洪坤助、鎮代林金潭等人視察瞭解道路調整現況，鄉親則對中央促成改善表達感謝。

林金潭說，原本閃黃燈號誌改成紅綠燈後，冒險穿越的情況應能大幅下降，住路口的居民也不用每天提心吊膽；蔡仍提醒鄉親，清晨或傍晚後出門盡量穿明亮色系衣物，或穿戴有反光效果的配件，且依號誌通行，以確保自身及他人用路安全。

南投縣草屯鎮草溪路154-78號前分隔島缺口常有車輛迴轉、逆向導致車禍，現已改善封閉。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮草溪路154-78號前分隔島缺口常有車輛迴轉、逆向導致車禍，現已改善封閉。記者賴香珊／攝影
行政院中部中心執行長蔡培慧（右1）、南投草屯鎮代林金潭（左1）今視察草溪路改善後現況。記者賴香珊／攝影
行政院中部中心執行長蔡培慧（右1）、南投草屯鎮代林金潭（左1）今視察草溪路改善後現況。記者賴香珊／攝影
南投縣草溪路154-78號前缺口，經陳情後封閉，並在154-60號前開設新缺口取代。圖／公路總局第二工處提供
南投縣草溪路154-78號前缺口，經陳情後封閉，並在154-60號前開設新缺口取代。圖／公路總局第二工處提供
南投縣草溪路129-18號前閃黃燈號誌改為紅綠燈，明確規範號誌提升道安。圖／公路總局第二工處提供
南投縣草溪路129-18號前閃黃燈號誌改為紅綠燈，明確規範號誌提升道安。圖／公路總局第二工處提供

行政院 事故 國道 蔡培慧

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