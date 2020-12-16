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南投竹山牛舞花竹藝燈會將點燈 鎮公所送牛年特色口罩
南投縣竹山牛舞花竹藝燈會即將開跑，鎮公所為加強防疫作為，除今年來逛竹燈集點換紀念品落實實名制外，將配合中央政策，推出牛年特色口罩將於年底燈會試點燈、開幕、以及閉幕時分送給民眾，讓民眾來看燈會不用擔心防疫。
竹山鎮公所指出，去年竹藝燈會期間共為鎮內帶來超過50萬名的遊客，今年考量到全球疫情仍嚴重，2021竹山牛舞花竹藝燈會將推出牛年口罩，主要是將今年的主視覺紅牛以及黑牛融入其中，再加上竹山錢幣、花朵概念融入其中，牛牛口罩總共有4款，分別為多牛口罩、男款財源滾滾口罩、女款繽紛亮麗口罩、以及孩童牛舞花世界口罩。
竹山鎮長陳東睦表示，燈會主題犇由三個牛組成，第一個牛代表牛年、第二個表示今年的牛五花主題、第三個就是表示竹山有牛的精神，組起來就是代表竹山要開始奔跑起飛，：而牛給人感覺就是刻苦耐勞 、勤奮向上，搭配上花朵以及錢幣，希望大家拿到口罩時，都能財源滾滾、心花朵朵開。
目前牛年特色口罩預計發放時間為12月24日、12月31日兩天，晚上6點在燈會服務台發送大人口罩1000個、小孩200個，其餘活動期間公所也會備妥一般口罩，強化防疫，讓民眾可以安心逛燈會。
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