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台中2021記事手札 12月21日起市政願景館開放索取
台中市新聞局發行的記事手札，今年以「Taichung」為書名，精選12張深具代表性的台中城市照片，包括綠川、中央公園、光復新村、高美濕地、新社花海等，12月21日起至12月23日開放民眾免費索取，每日上午10點起在市府台灣大道市政大樓惠中樓﹙A棟﹚1樓市政願景館服務台，每日限量300份。
新聞局說，「2021記事手札」筆記頁則以台中城市吉祥物「石虎家族」為主角，呈現山、海、屯、都各區域的自然與人文特色，期待透過這本手札，讓市民感受居住台中的幸福感。
以台中特色設計的「2021記事手札」，簡約潔白的封面，壓印「Taichung」字樣，並搭配紅色束帶，令人目光為之一亮。手札特別精選12張深具台中代表性的旅遊、文創、生活等照片，展現宜居城市的願景。
有意索取的民眾把握3天時間，12月21日起至23日，每天限量300本、每人限領1本，地點在市政大樓惠中樓，為配合秋冬防疫專案，民眾出入市府市政大樓應戴口罩，如有相關索取問題，可洽台中市新聞局(04)22289111分機15223。
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