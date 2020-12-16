為彰化建城300年熱身 踩街暨服裝造型競賽受理報名

為了替彰化建城300年熱身，由彰化市公所主辦「彰化300古城踩街趣」創意環保踩街暨服裝造型競賽，今年12月21日至明年1月20日受理報名，分為團體組80組、親朋好友組200組，提燈踩街活動則訂明年2月27日（星期六）元宵節隔天晚間時段，在市區舉行。

市公所表示，「彰化300 古城踩街趣」創意環保踩街暨服裝造型競賽，5人以上組團參加「親朋好友組」報名，每組車馬補助款500元，第1名至第5名各取1名，頒給獎金的金額分別是：第1名1萬元、第2名8000元、第3名6000元、第4名5000元、第5名4000元；另取優勝5名、每名3000元，以及最佳創意造型獎10名、每名2000元。

至於各機關、團體、公司行號組隊報名「團體組」，凡25人以上為1組，每組車馬補助款3000元，獎金第1名至第5名各取1名，頒給獎金金額分別是：第1名5萬元、第2名3萬元、第3名2萬元、第4名1萬元、第5名8000元，另取優勝5名、每名5000元，以及佳作10名、每名3000元。

明年2月27日的踩街活動，路線為彰化女中（正門）->永福街->彰化孔子廟->民生路->曉陽路->民族路->關帝廟->開化寺->三角公園->和平路->陳稜路->元清觀->光復路->彰化市公所->彰化火車站。市長林世賢邀請市民走出戶外，共同參與提燈踩街活動，感受古城幸福的氛圍，為即將建縣（城）滿300年的彰化喝采！