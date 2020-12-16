集集鎮啟動社區關懷據點義剪 冬至湯圓讓長輩暖心暖胃

冬至即將來臨，南投縣新媳婦關懷協會舉辦義剪及無障礙廁所啟用活動，集集鎮公所今天安排在玉映社區據點為老人家發放物資及義剪，傳送愛與關懷給予鎮內弱勢族群，現場並提供熱騰騰的甜鹹湯圓供老人家享用，讓長輩暖心暖胃。

集集鎮公所表示，玉映社區據點自去年１月啟動，每年與地方團體合作辦理圍爐送暖及發放物資助弱勢活動，運用資源連結凝聚社會善心資源及社區力量，分享愛與關懷幫助貧弱家庭。

南投縣新媳婦關懷協會總幹事朱思美說，最近入冬開始寒風颼颼，今天到據點的老人家卻是溫暖在心頭，感謝集集鎮公所、玉映社區發展協會讓弱勢族群在冬至期間，不但能吃湯圓歡渡佳節，也讓民眾捐助的物資不予匱乏，同時還能來理個髮，修理自己的門面。