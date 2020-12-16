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中市消防局發表形象月曆 盧秀燕提醒防災

中央社 / 台中16日電

台中市消防局今天發表以消防人員為主題的2021形象月曆，所有入鏡人員上台展現英姿，市長盧秀燕表示，除展現消防人員是中市最精銳部隊外，也提醒民眾要小心防災。

消防局上午舉行2021形象月曆發表會，每個月份都有不同主題提醒民眾在日常生活中落實防範，這次參與月曆拍攝的共有21名消防人員，其中還有3對夫妻檔，藉由搭配搜救犬、古董消防車及火場勘查器材拍攝等，展示消防專業及對生命的關懷。

盧秀燕在發表會中逐一揭開12個月份的畫面，她表示，今年的形象月曆有3大特色及2大意義，包括今年參與拍攝的人員跟去年不一樣，而且由消防人員主動報名，挑選的條件除有強健體魄外，還要有功蹟才能入選。

盧秀燕指出，為何要每年要推消防形象月曆，因為消防人員是台中市最精銳的部隊，藉此證明消防人員有能力及準備守護台中市及市民。另外，也藉此提醒民眾年關將屆，小心火燭，才是推出月曆的意義，而且每個月份的畫面都有不同意義，例如2月份就有救難犬鐵雄參與拍攝。

消防局指出，拍攝過程經過多次景點場勘以至完成耗時3天3夜，每名工作人員頂著豔陽天上山下海，希冀以多元角度呈現消防人員的工作日常及各式專業訓練情景，並透過月曆展現消防人員健康、專業及陽光形象，讓市民了解消防人員用全心、全方位及不分晝夜守護市民決心。

形象月曆2月份的主角是何浚蔚與廖品捷夫妻檔，兩人服務於消防局外勤不同單位，何浚蔚原為桃園人，為了追求佳人，選填台中市消防局服務，經過2年多的幸福追求成功後，目前一家又多了2口「消防寶寶」，洋溢著滿滿的幸福感。

月曆 台中市 盧秀燕

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