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草屯草溪路2處路口車流大 閃黃燈改為紅綠燈

中央社 / 南投縣16日電

南投縣草屯鎮草溪路是交通要道，車流量大，但指標約206公里處2處路口規劃不佳，交通部公路總局進行改善工程，將閃黃燈改為紅綠燈、設行人穿越道，另在一處分隔島開闢缺口。

省道台3線指標約206公里處、草屯鎮草溪路是通往中興交流道、南投市南崗工業區重要道路，但因路口規劃不完善，道路缺口常有車輛逆向行車，或車輛未注意路口閃黃燈號誌而發生車禍，居民向行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧陳情，希望公路總局改善。

蔡培慧今年8月促成公路總局踏勘，並聽取居民意見調整改善，工程近日完成，蔡培慧等人今天到場視察成果，她說，草溪路連接國道與南崗工業區，大貨車、砂石車來往頻繁，其中129-18號缺口車禍多，經實地了解，發現問題可能與129-18號前閃黃燈號誌有關。

蔡培慧表示，穿越路口或在缺口處迴轉車輛頗多，不乏大型車，居民通過路口提心吊膽，因此決定將閃黃燈號誌改為紅綠燈三色號誌，讓來往車輛有明確指示，同時增設行人穿越道標線、行人庇護空間、機車兩段式待轉區，也提醒民眾在清晨、傍晚出門穿明亮色系衣服。

另外，草溪路154-60號巷口是居民前往草屯市區主要道路，但路中分隔島未開缺口，許多機車或自行車騎士冒險逆向駛到154-78號前缺口過馬路，經蔡培慧踏勘並請居民提供同意書後，公路總局第二區養護工程處也完成中央分隔島開設缺口並增設交通號誌。

蔡培慧 車禍 行政院

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