彰化違建拆除經費被刪1千萬 環團：斷水電無成本可先做

彰化縣明年違建拆除預算被縣議會刪除1千萬，最後預算只有132萬多元，彰化環保團體抨擊國民黨籍議員過半的彰化縣議會與縣府一起放任違章，今天到縣府廣場表達訴求，強調不應以沒有預算作為藉口，要對新增違章工廠落實斷水斷電，縣府指出，違建拆除順序應回歸維護公共安全目的來排定，2019年彰化已拆除29件違建、今年至今也拆了18家。

彰化環保聯盟今天到縣府廣場演出行動劇，諷刺彰化縣是違章王國，還準備彰化違章之母錦旗頒給戴著縣長王惠美面具的角色。彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，農地汙染分布與農地工廠分布高密度區幾乎吻合，新增建農地違章工廠要落實執法斷水斷電及拆除，並制定違章拆除自費要點，不應花納稅人的錢拆違章，才能遏止不肖業者，卻遲遲看不到彰化縣政府有積極作為，變相放任業者繼續破壞汙染農地，籲王縣長極落實執法，不要當違章工廠的門神

縣議員吳韋達多次針對農地違章工廠進行質詢，他說，舊有農地違章工廠要積極全面納管輔導，更重要的是要阻止新的長出來，但王縣長不斷以歷史共業、產業發展為由規避問題，工廠管理輔導法規定2016年5月20日後新建農地工廠必須拆除，彰化縣即便經費有限，對於520後新建農地工廠展現魄力，盡速依法斷水斷電。

彰化縣府經綠處長劉玉平指出，環團所關心的彰化被檢舉列管農地違章建築目前有122件，經過實際調查，有7成以上並非工廠，不適用工輔法輔導，若屬於一般違建，應回歸維護公共安全的目的來排定拆除順序，縣府多年來皆在議會核定的預算額度內，有效率地執行違章拆除。今年8月起申請工廠設立若沒有取得目的事業主管機關許可，就不能申請水電，透過中央政策可降低8成以上違章工廠繼續增設。