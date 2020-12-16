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影／歌劇院19米曲牆耶誕投影秀 11分鐘說老奶奶的故事

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
插畫家包大山與空集設計Nulls Design合作，投影的劇情緣起自老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。記者喻文玟／攝影
插畫家包大山與空集設計Nulls Design合作，投影的劇情緣起自老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。記者喻文玟／攝影

耶誕節腳步近了！台中國家歌劇院迎接耶誕與歲末，邀請駐館藝術家包大山操刀設計〈光之曲幕〉耶誕特展「ONE DAY」在2樓大劇院前廳每天下午1點起光雕投影，11分鐘的「ONE DAY」講述一名老奶奶度過耶誕節的一天，有「劇情」設計，大朋友小朋友一起在曲牆下「看故事」的景象，將成為歌劇院別具風格的節慶光景。

連續4年，耶誕節前夕，歌劇院2樓19米高曲牆幻化為「畫布」，邀請藝術家以光影為筆墨揮灑創意，以無縫接合、沉浸式曲牆投影，再次創造非典型展演空間案例，4年累積45萬觀賞人次，超過50篇媒體口碑報導，成為歌劇院另一必訪的打卡熱點。

插畫家包大山與空集設計Nulls Design合作，投影的劇情緣起自老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。

包大山說，她運用不同曲牆面，分別述說老奶奶的各項日常習慣，例如澆花、打掃、更衣等，隨民眾觀賞視角、順序的不同也將帶來趣味各異的情節與感受，故事最後的翻轉更帶來滿滿幸福感，她自己擅長平面插畫，有動畫團隊施亦晴、林孟學一起合作，才能把平面圖案變成劇情，創造與眾不同的耶誕驚喜！

搭配〈光之曲幕〉耶誕特展，歌劇院推出期間限定優惠方案，12月16日至明年1月10日耶誕節日限定曲牆投影期間，拍下耶誕投影中的「主角老奶奶」並於歌劇院打卡，即可憑畫面至駐店餐廳、選品商店與image3非常圖像空間享消費優惠。

歌劇院藝術總監邱瑗表示：跌宕不安的2020年，生活中多了很多限制，卻也讓我們學會珍惜日常、從小事看見幸福。今年尾聲，歌劇院邀請大家來體驗包大山如何讓繪本躍上曲牆，以溫馨、溫暖、適合闔家欣賞的「ONE DAY」以及一系列精采耶誕、歲末活動，盼埋下2021年幸福且充滿希望的種子。

〈光之曲幕〉耶誕特展播映資訊：歌劇院2F大劇院前廳，播映時間：12月16日至2021年1月10日每天下午1點開始，整點播映，如遇大劇院演出時暫停／周一休館。

插畫家包大山與空集設計Nulls Design合作，投影的劇情緣起自老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。記者喻文玟／攝影
插畫家包大山與空集設計Nulls Design合作，投影的劇情緣起自老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。記者喻文玟／攝影
插畫家包大山與空集設計Nulls Design合作，投影的劇情緣起自老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。記者喻文玟／攝影
插畫家包大山與空集設計Nulls Design合作，投影的劇情緣起自老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。記者喻文玟／攝影
耶誕節腳步近了！台中國家歌劇院迎接耶誕與歲末，邀請駐館藝術家包大山操刀設計〈光之曲幕〉耶誕特展「ONE DAY」在2樓大劇院前廳每天下午1點起光雕投影。記者喻文玟／攝影
耶誕節腳步近了！台中國家歌劇院迎接耶誕與歲末，邀請駐館藝術家包大山操刀設計〈光之曲幕〉耶誕特展「ONE DAY」在2樓大劇院前廳每天下午1點起光雕投影。記者喻文玟／攝影

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