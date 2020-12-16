不燒稻草、農機不帶土上路 彰化縣府呼籲維護民眾安全

為減少燒稻草造成空氣汙染，及農機翻犁後土塊散落道路影響交通安全，彰化縣長王惠美今天上午至二林鎮參加農民使用液態稻草分解菌、及農友操作清洗農機觀摩會，王惠美說，使用液態稻草分解菌，可以讓稻草再利用成為肥料，是重要的農業循環經濟，也可減少汙染。

王惠美說，彰化縣是稻米的重要產區，水稻種植面積高達4萬8500公頃，但以往農民收割稻穀後，燒稻草不僅造成空氣汙染，也常影響道路行車視線，危害行車安全，為了減少燒稻草產生的空氣汙染，苗栗區農改場生物防治分場長朱盛祺研發液態稻草分解菌，今年先在二林試辦，也有9家企業及個人贊助市價約300萬元的推廣液態稻草分解菌給農民使用，若反應好，將會推廣到全縣。

今天參加觀摩會的還有二林鎮長蔡詩傑、二林鎮農會總幹事邱士平、縣府農業處長邱奕志等人，王惠美也頒發感謝狀給捐贈液態稻草分解菌的廠商，以往一分地約要使用一包20公斤的水稻分解菌，造成年長農民扛分解菌身體負荷過重，希望使用液態稻草分解菌可以減輕農民負擔，提高使用率。

而以往稻作耕耘期時，道路上常見農機沿路留下泥濘與土塊，經常造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚，縣府也常接到投訴案，縣府今天也邀請彰化縣農業機械耕作協會示範農機清洗，王惠美也呼籲代耕業者與農友，遵守農機不帶土上路政策。

蔡詩傑說，公所常常接獲農機在道路一路掉落泥土的電話申訴，影響行車安全，希望大家多配合，一起維護道路安全。

邱士平說，二林鎮種植水稻面積有4千餘公頃，農會與縣府合作推廣農民使用「液態稻草分解菌」，希望能在最短的時間內推廣至全縣，也盼農民多配合。