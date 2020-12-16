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不燒稻草、農機不帶土上路 彰化縣府呼籲維護民眾安全

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美等人今天上午至二林鎮參加農民使用液態稻草分解菌、及農友操作清洗農機觀摩會，呼籲農友與代耕業者不要再露天燒稻草、農機不帶土上路，一起來守護鄉親的健康與交通安全。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美等人今天上午至二林鎮參加農民使用液態稻草分解菌、及農友操作清洗農機觀摩會，呼籲農友與代耕業者不要再露天燒稻草、農機不帶土上路，一起來守護鄉親的健康與交通安全。記者林宛諭／攝影

為減少燒稻草造成空氣汙染，及農機翻犁後土塊散落道路影響交通安全，彰化縣長王惠美今天上午至二林鎮參加農民使用液態稻草分解菌、及農友操作清洗農機觀摩會，王惠美說，使用液態稻草分解菌，可以讓稻草再利用成為肥料，是重要的農業循環經濟，也可減少汙染。

王惠美說，彰化縣是稻米的重要產區，水稻種植面積高達4萬8500公頃，但以往農民收割稻穀後，燒稻草不僅造成空氣汙染，也常影響道路行車視線，危害行車安全，為了減少燒稻草產生的空氣汙染，苗栗區農改場生物防治分場長朱盛祺研發液態稻草分解菌，今年先在二林試辦，也有9家企業及個人贊助市價約300萬元的推廣液態稻草分解菌給農民使用，若反應好，將會推廣到全縣。

今天參加觀摩會的還有二林鎮長蔡詩傑、二林鎮農會總幹事邱士平、縣府農業處長邱奕志等人，王惠美也頒發感謝狀給捐贈液態稻草分解菌的廠商，以往一分地約要使用一包20公斤的水稻分解菌，造成年長農民扛分解菌身體負荷過重，希望使用液態稻草分解菌可以減輕農民負擔，提高使用率。

而以往稻作耕耘期時，道路上常見農機沿路留下泥濘與土塊，經常造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚，縣府也常接到投訴案，縣府今天也邀請彰化縣農業機械耕作協會示範農機清洗，王惠美也呼籲代耕業者與農友，遵守農機不帶土上路政策。

蔡詩傑說，公所常常接獲農機在道路一路掉落泥土的電話申訴，影響行車安全，希望大家多配合，一起維護道路安全。

邱士平說，二林鎮種植水稻面積有4千餘公頃，農會與縣府合作推廣農民使用「液態稻草分解菌」，希望能在最短的時間內推廣至全縣，也盼農民多配合。

農民 王惠美

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