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經常接觸針頭要小心了！南投國姓鄉C肝比例全國最高
經常接觸針頭要小心了！C型肝炎確定是經由血液傳染外，目前並沒有疫苗，南投衛生局透過C型肝炎篩檢發現，截至10月全縣C肝陽性率2.6%，國姓鄉為17.5%，不但為全縣平均值的6.7倍，肝和肝內膽管癌標準化死亡率為全國的2.3倍，縣府決定加強設站篩檢，了解罹病民眾的發生原因。
南投衛生局指出，比對衛生福利部公布的去年資料，國姓鄉慢性肝病及肝硬化標準化死亡率為全國的2.8倍，顯示國姓鄉整體肝病與肝癌的風險值得重視，考慮到肝病患者初期多數都沒有明顯病徵，C型肝炎更確定是藉由血液跟血液接觸傳染，目前並無疫苗可預防，今天起將在國姓鄉內設站篩檢C型肝炎。
衛生局規劃擴大國姓鄉篩檢對象為20至79歲民眾，由國姓鄉衛生所與埔基醫院合作設站篩檢C型肝炎，並配合中央健康保險署將C型肝炎全口服新藥納入健保給付，計劃埔里基督教醫院或縣內其他提供C型肝炎治療醫療機構確診用藥，讓民眾得到妥適的醫療服務。
國姓鄉衛生所表示，C型肝炎是除了B型肝炎與酒精性肝炎外，造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，因與埔里基督教醫院已在國姓鄉內8個地點設站篩檢11場次，設站時段包含平日、假日及夜間，以方便民眾運用，國姓鄉民亦可利用衛生所門診時段於所內篩檢，並提醒罹病民眾早期篩檢及治療，新藥治癒率達97.5%且副作用低、療程短。
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