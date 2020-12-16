南投國姓鄉C肝陽性率竟是全縣6.7倍 縣府擴檢防堵

南投縣政府今年與日月潭扶輪社合作辦理C型肝炎篩檢，直至10月份統計發現，國姓鄉40至69歲受檢者陽性率高達17.5%，是全縣平均值6.7倍；衛生局今在當地宣布擴大國姓鄉篩檢，設置8站點共11場次篩檢，協助就近檢查及早治療。

南投縣衛生局指出，C型肝炎感染途徑主要經由輸血、血液透析或濫用注射藥物，而在罹病急性期後，85%以上會變成慢性、20%會轉變為肝硬化，甚至造成肝癌，所以C型肝炎也是B型肝炎和酒精性肝炎之外，造成慢性肝病與肝癌死亡主因。

為維護縣民健康，縣府今年與日月潭扶輪社合作辦理C型肝炎篩檢，除了信義鄉因配合中央試辦計畫篩檢對象為30至75歲民眾，其餘12鄉鎮市為40至69歲，直至10月統計數據，全縣C型肝炎受檢者陽性率為2.6%，國姓鄉竟高達17.5%。

衛生局表示，國姓不僅受檢者陽性率是全縣的6.7倍，根據去年衛福部資料，該鄉肝和肝內膽管癌標準化死亡率每10萬人44人，為全國的2.3倍；慢性肝病和肝硬化標準化死亡率每10萬山31.2人，是全國的2.8倍，鄉民「肝」問題嚴重。

南投衛生局今下午將赴國姓鄉長流社區，宣布該鄉篩檢對象擴大為20至79歲，並由當地衛生所和埔里基督教醫院設置8個篩檢站共11場次篩檢，讓符合資格民眾就近抽血檢查，及時將陽性個案轉介醫療機構，強化及早治療，降低罹病率。

衛生局也提到，針對C肝治療，健保署已將副作用低、療程短，且治癒率達97.5%的口服C型肝炎新藥納入健保補助，國民健康署也擴大成人預防保健BC型肝炎篩檢對象為45至79歲民眾（原民40至79歲），符合資格就可善加運用預防。