台中軍福十九路至松竹車站打通 縮短10分鐘步行時間

「拜託讓台中市政府看到這篇」，一名女大生在網路論壇Dcard上po出一張照片，一大早公車上擠了滿滿通勤民眾，密密麻麻的，還有人已經站到後面的走道，看起來全部的人幾乎都要動彈不得。

2020-12-15 15:39