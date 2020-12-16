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台中軍福十九路至松竹車站打通 縮短10分鐘步行時間
台中鐵路高架化後，台中市建設局積極推動北屯區東光路（軍福十九路口）計畫道路開闢工程，斥資2億2410萬元經費，興建長45公尺、寬28公尺車輛迴轉道，並增設松竹車站後站階梯、無障礙斜坡道及照明設備等，目前已成功打通軍福十九路至松竹車站範圍，開放通車，縮短至少10分鐘步行時間，後續將協調鐵路局開放松竹後站，完成地方期待。
建設局長陳大田指出，台中鐵路高架2016年通車、2018年啟用新設的栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等5站車站，提供台中快鐵便捷交通；其中台鐵松竹站將與台中捷運綠線松竹站共站。
台中市長盧秀燕致力提供民眾便利生活，推動「北屯區東光路（軍福十九路口）計畫道路開闢工程」第一階段，今日順利完工並開放通車，將持續爭取經費辦理「北屯區東光路計畫道路開闢工程」第二階段工程，盼分年分期編列預算，逐步打通東光路至松竹站，提升在地交通便捷，促進區域經濟發展。
建設局長陳大田說，台鐵松竹站與大慶站分屬台中地區台鐵與捷運的南北樞紐，捷運正式開通後旅客量將大幅增加，東光路為鄰接台鐵東側的計畫道路，是松竹車站後站主要聯外道路，過去松竹後站東光路未開通，只能繞行從前站進出，相當不便，打通後能提供民眾進出車站，同時紓解上下客處往來人潮。
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