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1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港天后宮僅此一個的「財運亨通斗」的斗首，價位為50萬元，今年連續第5年都被同一人點走。記者林敬家／翻攝
鹿港天后宮僅此一個的「財運亨通斗」的斗首，價位為50萬元，今年連續第5年都被同一人點走。記者林敬家／翻攝

今天農曆11月1日，彰化縣鹿港天后宮照往例開放明年農曆牛年點燈，最受矚目的是唯一一盞要價50萬元的「財運亨通斗」斗首燈，號稱全台最貴光明燈，早在開放點燈前已被預約走，該名連續第五年預約的信徒是一名建商，廟方發現，這名建商點燈這幾年中，事業每年都持續擴大。

天后宮今天上午開放點燈，湧入許多登記信眾，天后宮總幹事劉家汶指出，今年點燈作業都維持原價，包括安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、祈良緣等，都是全年單一價600元，限量的閤家平安斗，點燈價3600元，也接受線上點燈。

「財運亨通斗」每個定價8800元，歷年來都很搶手，位於斗母旁的「財運亨通斗」的斗首則只有一個，點燈要價50萬元，今年再由高姓建商繼續點燈。

劉家汶說，民眾要點「財運亨通斗」斗首，必須有3個聖杯，取得媽祖的同意，八字格局也必須與斗首合得起來，高姓民眾已經連續多年都取得媽祖的同意，因此今年不必再「博杯」，直接由他繼續點燈常，但高姓民眾也很虔誠，經常來拜拜祈求保佑。

財運 天后宮 媽祖 鹿港

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