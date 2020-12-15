鹿港天后宮開放點燈 財運亨通斗50萬斗首被點走

彰化鹿港天后宮今天開放點燈，可為公司個人帶來業績興旺的財運亨通斗已額滿，財運亨通斗斗首雖要價新台幣50萬元，但去年點走斗首的高姓業者今年仍掏腰包點燈，祈求事業順利。

位於彰化鹿港鎮的鹿港天后宮今天開放點燈，除了有為公司及個人帶來業績興旺的財運亨通斗之外，還有保佑金榜題名的文昌燈、閤府康泰的閤家平安斗等，其中財運亨通斗因數量有限，要價8880元，民眾須親自到廟宇辦理點燈。

至於財運亨通斗斗首由於只有1個，點燈需花50萬元，但民眾深信點燈能讓業績興旺，斗首仍有人買單；鹿港天后宮管理委員會總幹事劉家汶接受媒體聯訪時說，去年點走財運亨通斗斗首的高姓營建業者，今年還是掏腰包花50萬點燈。

劉家汶指出，想要點財運亨通斗斗首除須拜拜擲出3個聖筊取得媽祖同意，也要看八字適不適合，點走斗首的高姓業者平時就會來天后宮拜拜，對媽祖很虔誠，在神明指示下，高姓業者今年不用擲筊，可以直接點燈。

劉家汶說，鹿港天后宮今天起開放點燈，須親自到天后宮辦理的財運亨通斗已經額滿，其他像是安太歲、文昌燈以及閤家平安斗等，除了到現場之外，也可以透過網路線上點燈，祈求來年家人健康快樂、事事順利。