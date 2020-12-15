台中真正需要的捷運路線是哪條？ 女大生一張照片訴心聲

「拜託讓台中市政府看到這篇」，一名女大生在網路論壇Dcard上po出一張照片，一大早公車上擠了滿滿通勤民眾，密密麻麻的，還有人已經站到後面的走道，看起來全部的人幾乎都要動彈不得。

Po文的靜宜大學女大生認為，真正需要捷運的路線，是台灣大道（以前名稱為中港路），這條路從台中火車站到沙鹿，貫穿整個台中，而她是在早上十點多搭公車時拍的，平常上下課或上下班的人一定都知道會擠爆。

該公車路線每天會行經靜宜到弘光再到東海，從台灣大道七道（台中市沙鹿區）一路到台灣大道四段（台中市西屯區），全長至少有長達7.3公里。

女大生表示，東海除了大學生以外，還有高中生，沙鹿過來靜宜也已經有一堆國中生，「堪稱人滿為患吧」，而且大家從外縣市來台中，可能是來上課也可能是來上班。

底下則有不少網友留言深表同感，「星期日晚上的中港路公車真的會塞到往生」、「支持台灣大道需要！海線的交通有夠難搭，班次少的可憐。」還有人認為，綠線只有要搭高鐵的乘客覺得有用，現在還在規畫中的藍線對大部分的市民來講實用多了。

「之前去台中玩，也不是上下班時段，坐公車時全車的人都貼在一起，超恐怖」、「台灣大道真的走哪裡都需要用到」，不過也有人說，連文心路上這條捷運都要蓋這麼久了，更何況是台灣大道，甚至有人留言表示，自己乾脆騎摩托車還比較快。

日前台中捷運舉辦試營運，許多民眾開心試乘，暢遊台中，不料後來卻發生故障問題，而且日商川崎重工的連結器軸心製造與安裝等皆不合符標準，原訂12月19日正式通車，最後基於安全考量跳票，市長盧秀燕也為此向市民們道歉。