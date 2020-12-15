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影／南投信義梅花可望大爆炸 踏雪尋梅20日登場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉近2年梅況不佳，但當地梅花逢3年1盛開，且近期下雨又連日低溫，明年可望盛放。圖／本報資料照
南投縣信義鄉近2年梅況不佳，但當地梅花逢3年1盛開，且近期下雨又連日低溫，明年可望盛放。圖／本報資料照

時序入冬，又將進入賞梅季，南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日將在梅子夢工廠開鑼登場，而近年受暖冬影響，青梅產量及花況較不佳，但梅況低迷了兩年，近期下雨又連日低溫，目前梅花已含苞，明年初可望報復性盛開，預期元旦後最佳。

縣府指出，「南投花卉嘉年華」第2場「信義踏雪尋梅」已舉辦20年，百人DIY梅子泡菜、梅樹下滾橡木桶和夫妻揹負賽，是每年南投賞梅季的重頭戲，也成國內指標性的賞梅盛事，而今年活動20日將在信義農會梅子夢工廠舉辦開鑼儀式。

其中，「梅子泡菜DIY」活動將在開鑼當天推出，梅子夢工廠表示，現場將教導民眾以當地的高海拔高麗菜搭配他們的梅子酸辣醬「吱吱醬」動手做梅子泡菜，預計將有500人一起動手體驗，並免費提供1000份園遊券給遊客至現場攤位兌換。

而最受民眾喜愛的「同心伉儷－橡木桶」和「甜蜜負擔－夫妻揹負」競賽將於明年1月10日在牛稠坑柳家梅園登場，參加就有獎，滾桶賽優勝能獲馬拉桑梅酒系列產品，夫妻揹負冠軍更能抱回被揹負者重量的梅酒瓶數，100公斤就100瓶。

縣長林明溱也提到，信義農會今年除延續往年活動，更強化青梅相關商品開發，以現有精強梅精再與食品廠商跨界推出「精強滴雞精」和「梅子雞精」，目前也還在持續研發其他新產品，提供消費者更多優質好吃的在地國產食品。

信義農會總幹事黃志輝則說，近兩年受氣候影響，梅花花況不太理想，但當地梅花有公母年生理現象，原則上逢3年1盛放，近期信義山區降雨、氣溫驟降，對含苞待放的梅樹很好，有機會報復性盛放，明年元旦至10日將是最佳賞梅期。

南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日將在梅子夢工廠開鑼，縣府今辦記者會宣傳。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日將在梅子夢工廠開鑼，縣府今辦記者會宣傳。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日將在梅子夢工廠開鑼，縣府今辦記者會宣傳。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日將在梅子夢工廠開鑼，縣府今辦記者會宣傳。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉農會與食品廠商跨界推出新產品「精強滴雞精」和「梅子雞精」。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉農會與食品廠商跨界推出新產品「精強滴雞精」和「梅子雞精」。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉近2年梅況不佳，但當地梅花逢3年1盛開，且近期下雨又連日低溫，明年可望盛放。圖／本報資料照
南投縣信義鄉近2年梅況不佳，但當地梅花逢3年1盛開，且近期下雨又連日低溫，明年可望盛放。圖／本報資料照
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日開鑼，現場限量開放民眾免費「梅子泡菜DIY」體驗。圖／讀者提供
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日開鑼，現場限量開放民眾免費「梅子泡菜DIY」體驗。圖／讀者提供
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日開鑼，現場將限量開放民眾免費「梅子泡菜DIY」體驗。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動20日開鑼，現場將限量開放民眾免費「梅子泡菜DIY」體驗。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動「甜蜜負擔－夫妻揹負」競賽將於明年元月10日登場。／信義鄉農會提供
南投縣信義鄉踏雪尋梅活動「甜蜜負擔－夫妻揹負」競賽將於明年元月10日登場。／信義鄉農會提供

賞梅 農會 梅花

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