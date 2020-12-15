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台中海鮮粥霸氣送1500碗 謝志忠受邀當一日店長響應
台中市豐原區海鮮粥品店「粥狂」，今日公益回饋，捐贈1500碗海鮮粥給弱勢團體及有需要的人，台中市議員謝志忠受邀擔任一日店長，共同為愛心盡一分心力，現場民眾絡繹不絕，阿公阿嬤還有父母帶小孩，直呼超暖心。
「粥狂」以霸氣、高CP值海鮮粥聞名，海產新鮮美味，深獲大眾喜愛，台中市議員謝謝志忠之前也曾多次透過臉書推薦。
「粥狂」老闆詹子承年僅26歲，相當創新有衝勁，將平凡的粥翻轉為豪華料理。他說，自家的海產攏是「尚青A」，配上多種產地直送海產，如白蝦、鮮蚵、蛤蠣、花枝等澎湃配料，開店兩年，行有餘力也回饋社會。
詹子承今日除了準備500碗當天直送弱勢團體，再加1000碗海鮮粥，讓有需要的人來店免費領取。
謝志忠說，老闆雖然年輕，卻特別有心，更會在每半年定期舉辦愛心回饋活動，今天已第4次，今日特別受邀來擔任一日志工支持響應，老闆更動員15名親友、員工共同支援，為大家送暖，帶給社會正面力量。
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