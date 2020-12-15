每天一噸枯枝落葉 花卉故鄉田尾難處理很頭大

彰化縣田尾郷是花卉苗木故鄉，每天生產大量枯枝落葉，鄉公所申請補助碎木機和設置處理場，中央和縣政府派員會勘多次，兩年只聞樓梯響，不見經費下來，鄉公所寄望加入葡萄藤再利用計畫，終結枯枝落葉無處去的困境。

田尾鄉長林守政今天表示，田尾公路花園約340公頃，每天產生約1噸的枯枝落葉，以前農民用焚燒解決，因為大家都務農可以「互相體諒」露天燃燒，現在很多外來人口，又民眾環保意識提升，枯枝落葉只好交給清潔車載往溪州焚化廠，環保局和廠方一再要求另外處理枯枝落葉，令鄉公所十分頭疼。

田尾郷公所本來開放禁葬的第六公墓堆放枯枝落葉，沒幾天就堆積如山，鄉公所連忙關閉，鄉長林守則想處理這堆枯枝落葉，廠商估價處理費200萬元，鄉公所打退堂鼓，兩年前改為開始爭取經費購買碎木機，設置面積約10公頃的枯枝落葉處理場，相關經費約6000萬元。

田尾鄉公所提報計畫，委託兩名立法委員從中協助，環保署和農委會多次派員開會與會勘，鄉公所滿懷希望，帶著勘查場地和報告規畫，兩年過去計畫原地踏步，環保局今年11月起加強破袋檢查，原車退回基層鄉鎮市清潔隊載來的枯枝落葉，田尾鄉公所夾在環保局、農民之間，無法處理枯枝落葉，十分苦惱。

環保局長江培根說，農業廢棄物應回到農業體系處理，枯枝落葉不是垃圾，而是可以再循環利用的資源，鄉公所和農民應找合法場址堆肥，以免增加焚化爐的負擔。

鄉長林守政表示，田尾鄉種植數以千種花木，枯枝落葉成分複雜，不能粉碎當太空包，初破碎木的枝椏尺寸太大，還需進一步細破碎，再處理費用昂貴，最理想的處置方法是設立專門處理場，解決花木故鄉的棘手難題。