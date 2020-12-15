2021年曆、月曆夯 藍綠民代自己設計選民超捧場

雖有手機行事曆，紙本月曆年曆還是超強手，藍綠民代早早就開始設計年曆、日曆與月曆，根據多年發送經驗，滿足需求讓支持者、粉絲排隊索取，民進黨議員邱素貞今年採用年曆，西元、農曆等對照，一目瞭然。立委楊瓊瓔服務處表示水果月曆是他們選區的最愛，今年600份只花40分鐘就被索取一空。

邱素貞說，以前也印製過日曆、月曆，但是民眾多表示很多人印了類似的，反倒希望有張年曆，方便查詢。邱素貞與國光里長陳雅惠共同印年曆，列出國曆與農曆日期、星期假日對照，頗實用。為方便民眾攜帶，結合國光里10多名義工，將「年曆」與春聯「捲」在一起，祝福民眾家戶新年圓圓滿滿。

91歲的義工陳連娥說，「年曆」方便她可以將農曆初一、十五日子圈起來，提醒記得拜拜，非常實用，她每年都會拿回家張貼起來，至今已有10幾年了，非常有意義。

立委楊瓊瓔在大雅服務處發送600份水果月曆40分鐘被索取一空，非常搶手。今年以台灣一年到頭所生產的當令水果為主題，服務處大排長龍，祝福鄉親「花果飄香、牛轉乾坤、風調雨順、事事如意」。

水果月曆真是經典不敗，市面上及各單位都有推出，仍供不應求。楊瓊瓔服務處製贈的新年水果以1月棗子、2月桶柑、3月枇杷、4月香蕉、5月荔枝、6月芒果、7月葡萄、8月水蜜桃、9月百香果、10月甜柿、11月番石榴、12月蓮霧等當令水果。