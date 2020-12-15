中捷通車延 議員批北中兩市長不負責任

台中捷運綠線通車延期，台中市議員陳淑華今天批評台中市長盧秀燕及台北市長柯文哲一點責任都不負。中市府則回應，持續督促台北市政府捷運局與車輛原廠川崎重工儘速修復。

台中捷運綠線因為列車連結器軸心斷裂而於14日宣布，原定19日的通車將延期。對此，民進黨籍市議員陳淑華表示，在發生第二根軸心斷裂的時候，就已知捷運綠線列車有嚴重的問題，為何盧秀燕要拖到昨天才要宣布，難道盧秀燕是心存僥倖。

陳淑華表示，台中市政府無論是交通局、中捷公司，過去的24天，對於捷運事故處理都只能等著北捷局，且要追究北捷責任、求償，卻沒有檢討自己。她認為，包括台中市交通局、台中捷運公司都必須有人負責。

陳淑華指出，盧秀燕口口聲聲說要向北捷局求償；而柯文哲則說北市府也是代位求償，是替台中市政府向川崎重工求償。陳淑華認為，講得好聽要負全責，結果盧秀燕推給柯文哲，柯文哲再推給川崎重工，兩大市長卻是一點責任也不負。

陳淑華說，依據三方協議書，是前台中市長胡志強、前交通部長毛治國、前台北市長郝龍斌3個人簽的合約，上面根本就沒有任何台中市政府對北捷局的罰則，盧秀燕要求償，根本無處求償，是個假議題，藉此規避責任。

對此，台中市政府表示，捷運通車的前提就是安全至上，北捷局與車輛廠商川崎重工兩次報告無法降低安全疑慮，已請廠商儘速釐清原因和修復期程，市府也已向市民致歉。

中市府指出，中捷公司自11月21日捷運列車發生軸心斷裂以來，持續監督北捷局與廠商的軸心拆卸、審閱相關技術文件、開會、提出技術審查，市府也會持續敦促北捷局與川崎重工儘速修復，讓市民體驗便利的交通設施。

針對中捷烏日文心北屯線電聯車半永久聯結器斷裂事件影響試營運與通車時程，北捷局已向台中市民致歉並承諾將全力要求廠商改善。川崎重工已於10日提送北捷局事故調查報告，並於11日向盧秀燕說明。另外，也將儘速成立由專家學者組成審查委員會，釐清相關疑義。