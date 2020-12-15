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南投縣衛生局抽檢冬令食品 查獲一起金針硫化物超標

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局最近在一家飯店餐廳查獲1件台灣金針檢出二氧化硫超標，與規定不符已移請雲林縣衛生局處辦。圖／南投衛生局提供
南投衛生局最近在一家飯店餐廳查獲1件台灣金針檢出二氧化硫超標，與規定不符已移請雲林縣衛生局處辦。圖／南投衛生局提供

天氣漸冷，冬至近了，家人團聚共享熱呼呼的湯圓及冬令食品最受歡迎，南投縣衛生局近日前往販售場所、生鮮超市、傳統市場的稽查抽驗，抽驗重點放在市售湯圓、餡料及時令食材計103件時，在一家飯店餐廳查獲1件台灣金針檢出二氧化硫超標，與規定不符，經查供應商來源為雲林縣，已移請雲林縣衛生局處辦。

南投縣衛生局表示，為維護縣民飲食安全，最近展開抽驗冬至湯圓及食材並加強作業環境稽查，以確保消費者食用安全，抽驗重點針對食物中是否含有防腐劑（苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸）、二氧化硫、硼酸、色素及過氧化氫等項目，在總計103件食品抽驗結果中，發現竹山某飯店提供的台灣金針食材的二氧化硫含是達16.81g/kg，超過標準值的4.0g/kg。

衛生局表示，上述不合格產品為若為縣內業者製售，將依違反食品安全衛生管理法逕行裁處，強調民眾若長期食用過量防腐劑會導致食慾差、肝功能損傷、刺激腸胃道引起胃痛、反胃或嘔吐，大量則會發生代謝性酸中毒，籲請食品製造業者要注意食材來源、製程環境衛生及於外包裝上清楚標示，方便消費者選購參考。

衛生局提醒消費者勿購買來源不明的散裝食品，最好向有信譽商家購買，民眾如有食品安全問題及消費疑義，可電洽南投衛生局服務專線049-2231994。

南投衛生局近日前往販售場所、生鮮超市、傳統市場的稽查抽驗。圖／南投衛生局提供
南投衛生局近日前往販售場所、生鮮超市、傳統市場的稽查抽驗。圖／南投衛生局提供

衛生局 抽驗 防腐劑

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