快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨架清空！彰化百貨彰南店今收攤 顧客買到最後一刻

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化百貨彰南店營業到今天，消費者不捨。記者林敬家／攝影
彰化百貨彰南店營業到今天，消費者不捨。記者林敬家／攝影

彰化限定超市「彰化百貨」僅剩的6家分店規劃在12月底全關，在地人震驚，其中彰南店今天營業最後一天，上午還是有許多人前往購物，店員指出，客人得知要停止營業把握機會更踴躍來消費，12月生意比平常好，今天會服務顧客到晚上，對於歲末年終失業，員工自己也很無奈。

彰化沒有百貨公司一直讓彰化人遺憾，但彰化人也常自我安慰，「彰化沒有百貨公司，但我們有彰化百貨。」但去年位在彰化鬧區的彰化百貨三民關店後，改經營連鎖藥妝店，目前剩彰化市中正店與彰南店，以及和美、鹿港、芬園店，還有台中太平的十九甲分店，這6家店面在11月都張貼公告，宣布因為租約到期，將陸續結束營業，其中彰南店營業到12月15日，最早收攤。

彰南店今天營業最後一天，貨架上已空了好幾個，但仍見顧客陸續上門，店員說，今天最後一天對外營業，但明後天都還是會整理剩下的物品，退回給供應商。

店員說，老闆每天都會巡店，11月曾向他們說店面租約到期，加上他想退休，要員工有心理準備，別的分店店員有的年資10多年，一時間沒了工作也不知所措，應有70多名員工受到影響。

縣府勞工處指出，依規定無論是時薪制或月薪制勞工，業者都應通報資遣裁員，才能讓員工在後續需要時可以請領失業補助，彰化百貨目前已由各分店通報部分資遣裁員數量。

彰化百貨彰南店營業到今天最後一天，仍有許多顧客上門。 記者林敬家／攝影
彰化百貨彰南店營業到今天最後一天，仍有許多顧客上門。 記者林敬家／攝影
彰化百貨彰南店營業到12月15日，貨架多處已清空。記者林敬家／攝影
彰化百貨彰南店營業到12月15日，貨架多處已清空。記者林敬家／攝影
彰化百貨彰南店營業到12月15日，今天貨架多處空了。記者林敬家／攝影
彰化百貨彰南店營業到12月15日，今天貨架多處空了。記者林敬家／攝影

失業 資遣

延伸閱讀

拉麵館有鳥居＋落羽松！彰化「田中央拉麵」每碗不用200元　秒飛日本拍美照

彰化警方一連找到4失蹤人口 王惠美表揚有功人員

國旅爆發！ 彰化市推旅遊手冊 「#Hashtag」幫抓重點

「肉粽」周周送？殯葬業者和法師：要辦也應低調

相關新聞

貨架清空！彰化百貨彰南店今收攤 顧客買到最後一刻

彰化限定超市「彰化百貨」僅剩的6家分店規劃在12月底全關，在地人震驚，其中彰南店今天營業最後一天，上午還是有許多人前往購...

南投縣衛生局抽檢冬令食品 查獲一起金針硫化物超標

天氣漸冷，冬至近了，家人團聚共享熱呼呼的湯圓及冬令食品最受歡迎，南投縣衛生局近日前往販售場所、生鮮超市、傳統市場的稽查抽...

中科后里園區這路段尖峰時段超塞 在地居民盼改善

中科后里園區九甲七路到后科路的三豐路段因狹窄，每逢尖峰時段幾乎交通雍塞。立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添接獲陳情後，今早邀集...

中市梧棲漁港蟬聯金鑑漁港特優 還獲最佳人氣獎

漁業署為提升台灣漁港環境品質，舉辦「金鑑漁港」環境評鑑選拔，台中梧棲漁港繼去年獲第一類漁港環境清潔評鑑特優獎後，今年再度...

南投埔里法信壇遶境惹怨 公部門要罰

宮廟活動時鞭炮、煙火近日頻惹爭議！南投縣埔里鎮五福宮法信壇12日遶境，入夜放煙火至凌晨2點，垃圾還亂丟、有人隨地便溺，脫...

台中明年總預算 歲出歲入各刪6億

台中市府明年度總預算1428億元，昨天議會三讀，綠營一度揚言大砍歲出80.5億，歲入21.4億元，藍營反譏此將砍到勞工、...

清水岩推銀髮族遊程 健康蔬食餐、搭火車長輩好愛

彰化縣社頭鄉清水岩園區遊程很適合銀髮族，南投市芳美社區關懷據點長輩今天到清水岩參訪，除了在清水岩寺禮佛、看古蹟，中午還有...

中市跨業交流會幹部交接 盧秀燕：市府招商全國第一

2020年台中市跨業交流會幹部聯合交接典禮今晚在沙鹿區舉辦，台中市長盧秀燕到場表示，中市府積極排除投資障礙， 招商全國第...

員林市區停車難 三和公園將蓋地下停車場

彰化縣員林市市區缺停車場，縣府爭取前瞻經費，將斥資3.1億元在員林市崇實高工旁三和公園蓋地下停車場，員林市長游振雄說，最...

國旅爆發！ 彰化市推旅遊手冊 「#Hashtag」幫抓重點

今年國旅大爆發，彰化市公所趁勝追擊，今天推出「好嬉彰化」旅遊導覽手冊，針對信仰與慶典、交通與聚落、飲食與生活、自然與生態...

中市創業創新育苗資源平台 整合8大學資源提供客製諮詢

台中市創業創新育苗資源共享平台今天在中興大學正式成立！整合台中8所大學創新創業資源，提供創業團隊客製化諮詢。平台將提供中...

「肉粽」周周送？殯葬業者和法師：要辦也應低調

昨晚10點彰化鹿港舉辦一場「送肉粽」送吊煞儀式，連同上月底和上周彰化市的2場法事，幾乎一周一場，次數密集到讓人懷疑「送肉...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

萬人不怕！朝天宮大法會明登場 引進新科技電子樹防疫

影／黃春明結束百果樹紅磚屋心意已決 婉拒各方好意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。