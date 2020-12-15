貨架清空！彰化百貨彰南店今收攤 顧客買到最後一刻

彰化限定超市「彰化百貨」僅剩的6家分店規劃在12月底全關，在地人震驚，其中彰南店今天營業最後一天，上午還是有許多人前往購物，店員指出，客人得知要停止營業把握機會更踴躍來消費，12月生意比平常好，今天會服務顧客到晚上，對於歲末年終失業，員工自己也很無奈。

彰化沒有百貨公司一直讓彰化人遺憾，但彰化人也常自我安慰，「彰化沒有百貨公司，但我們有彰化百貨。」但去年位在彰化鬧區的彰化百貨三民關店後，改經營連鎖藥妝店，目前剩彰化市中正店與彰南店，以及和美、鹿港、芬園店，還有台中太平的十九甲分店，這6家店面在11月都張貼公告，宣布因為租約到期，將陸續結束營業，其中彰南店營業到12月15日，最早收攤。

彰南店今天營業最後一天，貨架上已空了好幾個，但仍見顧客陸續上門，店員說，今天最後一天對外營業，但明後天都還是會整理剩下的物品，退回給供應商。

店員說，老闆每天都會巡店，11月曾向他們說店面租約到期，加上他想退休，要員工有心理準備，別的分店店員有的年資10多年，一時間沒了工作也不知所措，應有70多名員工受到影響。