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彰化警方一連找到4失蹤人口 王惠美表揚有功人員

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左4）頒獎給防制金融詐騙案件的銀行行員。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）頒獎給防制金融詐騙案件的銀行行員。圖／彰化縣政府提供

年關即將到來，彰化縣警察局全面清查失蹤超過3年的失蹤人口，連續尋獲失蹤20年、13年、12年及8年的女子，讓家人團聚重溫天倫，縣長王惠美今天上午到縣警察局表揚有功員警，同時也表揚偵破詐騙、強盜案等案件的員警及協助防制詐騙的銀行行員。

彰化縣近來尋獲的失蹤人口案件，包括田中分局清查轄內失蹤人口，重啟調查民國2008年失蹤的國小五年級謝姓女童案，經過員警鍥而不捨追查，終於在高雄市尋獲，她失蹤12年，現已23歲；員林分局利用新興科技，在失蹤人口家屬同意下採集DNA檢體，經送往法務部法醫研究所逐一比對，發現安置於花蓮縣玉里鎮化名為「社遊琴」遊民檢體竟相符，母女失散20年再相見，不禁相擁而泣；此外，和美分局也尋獲失蹤8年的黃姓女子、鹿港分局尋獲失蹤13年石姓女子。　

縣長王惠美說，每個人都是家中的寶，家人失蹤了這麼多年，一定都非常痛苦與期待找回來，感謝在警察局長許錫榮的帶領下，成立專案後，以偵辦刑案的方式，運用新科技及各種偵查技巧終有所獲，近日連續尋獲失蹤人口，與家人重享天倫，警察同仁們鍥而不捨的精神，令人感動。

王惠美也表揚6位偵破槍砲、強盜、搶奪、詐騙機房、竊盜及毒品等有功員警及協助防治詐騙的銀行行員，王惠美說，每件刑案都是社會治安的毒瘤，都可造成民眾生命財產安全的威脅，警察同仁盡忠職守努力的鏟除，要讓縣民生活更安全，保障生活居住環境。

王惠美表示，詐騙案件手法日新月異，警察同仁的用心宣導與阻止，也要感謝民間金融機構的行員用心與機警，主動關心取款民眾取款用途並適時的通報警方協助，才避免更多詐騙的憾事發生。

彰化縣長王惠美（右6）頒獎尋獲失蹤人口、偵破強盜、詐騙案件的有功人員。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右6）頒獎尋獲失蹤人口、偵破強盜、詐騙案件的有功人員。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）頒獎給員林警分局偵查隊長鐘振邦。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）頒獎給員林警分局偵查隊長鐘振邦。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）頒獎尋獲失蹤人口、偵破強盜、詐騙案件的有功人員。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）頒獎尋獲失蹤人口、偵破強盜、詐騙案件的有功人員。照片／彰化縣政府提供

失蹤 警察 詐騙

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