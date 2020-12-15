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中科后里園區這路段尖峰時段超塞 在地居民盼改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
中科后里園區九甲七路到后科路的三豐路段因狹窄，每逢尖峰時段幾乎交通雍塞。圖／楊瓊瓔服務處提供
中科后里園區九甲七路到后科路的三豐路段因狹窄，每逢尖峰時段幾乎交通雍塞。圖／楊瓊瓔服務處提供

中科后里園區九甲七路到后科路的三豐路段因狹窄，每逢尖峰時段幾乎交通雍塞。立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添接獲陳情後，今早邀集相關單位會勘，研擬將兩車道拓寬為三車道，讓車流更為順暢安全，期望透過拓寬工程改善，使園區周遭網絡更順暢，紓緩后里居民往豐原車流的塞車困擾。中科管理局允諾一周內會與道路主管機關公路總局第二區養護工程處研議改善措施。

后里區公館里長馮詠淮表示，后科園區自美光公司設廠後，員工上班車流量龐大，因三豐路(九甲七路到后科路)路段只有兩線道，路幅狹小，不像其他路段為三線道，每逢早上上班尖峰時段就壅塞，兩線道變為三線道使用，尤其外側車道更變為美光公司員工車輛專屬停等車道，造成機車騎士趕往豐原上班民眾只能在車輛中亂竄，險象環生。

陳本添強調，該路段尖峰時段壅塞嚴重，主要是因美光公司上班員工的車流倒塞回來，要求中科管理局、公路總局第二養護工程處、美光公司改善。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐解釋，美光公司員工上班時段進公司車輛入口的三豐路，上班時間適逢大量車潮，自公館、泰安一帶民眾往豐原方向的車輛，也因此被美光公司員工龐大排隊車輛堵塞，影響車流。

楊瓊瓔今日到場會勘表示，主因來自后科園區美光公司內的車流回堵所致，要求拓寬三豐路(九甲七路到后科路)路段約300公尺長，增加一混合車道，並建議美光公司分時段來上下班，讓周遭社區居民上班或上課不必再提心吊膽，與車爭道，車流也更順暢安全。

中科管理局副局長許正宗說，為協助改善后科園區交通，原則上同意無償提供用地做道路使用，一周內會與道路主管機關公路總局第二區養護工程處研議改善措施，相關工程經費由道路主管機關籌措。

中科后里園區九甲七路到后科路的三豐路段因狹窄，每逢尖峰時段交通雍塞，立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添今早邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
中科后里園區九甲七路到后科路的三豐路段因狹窄，每逢尖峰時段交通雍塞，立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添今早邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

車道 楊瓊瓔 關公

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