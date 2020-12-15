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中市梧棲漁港蟬聯金鑑漁港特優 還獲最佳人氣獎
漁業署為提升台灣漁港環境品質，舉辦「金鑑漁港」環境評鑑選拔，台中梧棲漁港繼去年獲第一類漁港環境清潔評鑑特優獎後，今年再度獲得特優，並得到最高等級三星肯定，還獲得最佳人氣獎，昨日在行政院農委會受獎，台中市府農業局歡迎民眾到梧棲漁港品嘗生鮮，感受優質漁港。
台中市海岸資源漁業發展所表示，今年「金鑑漁港」環境評鑑選拔透過嚴謹專家評鑑機制及民眾參與，從全國參加評鑑的30個一、二類漁港中，選出優質漁港。其中梧棲漁港今年獲得特優及三星肯定，更獲「金鑑漁港」特優漁港最佳人氣獎，顯示梧棲漁港遊客眾多，環境清潔維護也做得相當好，因此獲得肯定。
海資所表示，將持續努力提升漁港品質，並與中央合作打造梧棲漁港成爲中部地區最重要觀光漁港。另現在適逢冬季烏魚盛產期，也歡迎到梧棲漁港走走，品嘗在地海鮮。
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