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清水岩推銀髮族遊程 健康蔬食餐、搭火車長輩好愛

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊，清水岩導覽團隊還特別帶老人家去搭火車，更請到知名鐵路達人、福井鐵路文物館館長陳朝強為大家導覽。圖／清水岩園區提供
南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊，清水岩導覽團隊還特別帶老人家去搭火車，更請到知名鐵路達人、福井鐵路文物館館長陳朝強為大家導覽。圖／清水岩園區提供

彰化縣社頭鄉清水岩園區遊程很適合銀髮族，南投市芳美社區關懷據點長輩今天到清水岩參訪，除了在清水岩寺禮佛、看古蹟，中午還有極受長輩喜愛的甘露蔬食餐，由於住南投的長輩竟有人一輩子都沒搭過火車，清水岩導覽團隊還特別帶老人家去搭火車，讓長輩終於圓夢了。

今天除了由清水岩寺總幹事陳慶福親自導覽帶著長輩參觀清水岩寺，也到樂活織襪廠、芭樂園、及百年醬油廠參觀，中午更設計了特別適合長輩口味的健康養生餐包括三杯豆腐、糖醋素魚、野菜天婦羅、堅果南瓜、枸杞紫山藥炒地瓜葉、鳳梨山粉圓、鳳梨山粉圓、月桃飯、溫芭樂茶、現作香椿醬佐吐司等，讓長輩們胃口大開。

清水岩園區專案經理梁秀琴說，他們在設計遊程時，關懷據點反映有長輩因為一直住在台灣唯一沒有縱貫線經過的南投市，最大心願是坐火車，所以特別帶著長輩們到社頭火車站搭火車到田中火車站，體驗一下搭火車的趣味，更請到知名鐵路達人、福井鐵路文物館館長陳朝強為大家導覽。

搭上火車的長輩們，個個突然都像極小孩一樣的興奮，梁秀琴說，最近有多個長照社福機構都在洽談帶長輩來旅遊，他們除了安排適合銀髮族的旅行，旅程中也提供幫長輩們拍照和拍影音的服務，希望為長輩營造歡樂時光，留下難忘回憶。

南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊，清水岩導覽團隊還特別帶老人家去搭火車，讓沒搭過火車的長輩終於圓夢了。圖／清水岩園區提供
南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊，清水岩導覽團隊還特別帶老人家去搭火車，讓沒搭過火車的長輩終於圓夢了。圖／清水岩園區提供
長輩們一起在清水岩園區做可愛的健康造型饅頭。圖／清水岩園區提供
長輩們一起在清水岩園區做可愛的健康造型饅頭。圖／清水岩園區提供
南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊，中午更設計了特別適合長輩口味的健康養生餐，讓長輩們胃口大開。圖／清水岩園區提供
南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊，中午更設計了特別適合長輩口味的健康養生餐，讓長輩們胃口大開。圖／清水岩園區提供
南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊。圖／清水岩園區提供
南投市芳美社區關懷據點長輩今天到彰化縣社頭鄉清水岩園區開心一日遊。圖／清水岩園區提供

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