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中市跨業交流會幹部交接 盧秀燕：市府招商全國第一

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市跨業交流會幹部聯合交接典禮，今晚在沙鹿舉辦，台中市長盧秀燕到場。圖／主辦單位提供
台中市跨業交流會幹部聯合交接典禮，今晚在沙鹿舉辦，台中市長盧秀燕到場。圖／主辦單位提供

2020年台中市跨業交流會幹部聯合交接典禮今晚在沙鹿區舉辦，台中市長盧秀燕到場表示，中市府積極排除投資障礙， 招商全國第一，在疫情中逆風成長，感謝大家齊心貢獻己力，共榮富市台中。

為促進跨業交流、協助企業互助合作，台中市工商發展投資策進會在配合政府經濟政策的目的下，輔導成立 「台中市跨業交流會」，至今已 27 年，近千位會員，並依特色分為8 組， 今晚在沙鹿竹林婚宴會館舉辦。

市長盧秀燕在工策會總幹事黃于珊陪同下出席，與經營者組、創會組、圓滿組、吉祥組、如意組、二代會組、薪傳組、港區組共8組的會員幹部合影，市府經發局長張峯源也到場給予肯定。

盧秀燕表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟，台中市府積極招商，解決5缺問題，並率六都之先設台商專區，提供一站式服務鼓勵鮭魚返鄉，創造7160億元投資額，其中投資台灣三大方案總件數158件，高居全國第一；更積極推動重大建設，包含台中國際會展中心、大智路貫通、水湳中央公園、雙十公車及美樂地計畫等，為投資環境打下良好基礎，營造台中幸福宜居城市。

盧秀燕說。市府積極鼓勵工商業發展，不僅辦理金手獎，肯定在地績優製造業，為行銷台中，更連續十二年舉辦十大伴手禮選拔活動，品質保證，成為年節採購禮物最佳指南。年底更推出女麗購活動，以女性消費為主軸，讓全國消費者都到臺中消費，人人都能抽大獎。

工策會總幹事黃于珊表示，台中市工商發展投資策進會積極配合市府政策，辦理近140場企業講座及參訪，近9000人次參與，內容包含COVID-19紓困、電商及名人講座等優質內容，台中市跨業交流會為工策會輔導之異業交流平台，企業不藏私地分享經營管理方法，提升企業體質及經營者視野，為企業軟實力注入強心針。

工策會表示，透過交接典禮對跨交會幹部一年來的辛勤付出由衷感謝，藉活動提升各組間交流互動，進一步提升跨業交流效益，期未來能有更多合作機會，共同打造台中最堅強的產業實力。

台中市 盧秀燕 疫情

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