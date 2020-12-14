員林市區停車難 三和公園將蓋地下停車場

彰化縣員林市市區缺停車場，縣府爭取前瞻經費，將斥資3.1億元在員林市崇實高工旁三和公園蓋地下停車場，員林市長游振雄說，最迫切缺停車空間的是在公所周圍到員林國宅一帶，所以將會再爭取在員林公園地下空間設停車場。

縣府爭取前瞻經費將在員林市三和公園興建的地下停車場可提供257停車格，預計明天將開標。

游振雄說，原本是希望能優先在員林公園設地下停車場，因為公園對面即公所，洽公民眾多，且公園假日又常辦活動，附近停車非常困難，公所最近會再提計劃，盼縣府也能向中央爭取前瞻經費把員林公園停車場列下一階段補助重點。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，員林公園因有古蹟興賢書院，公園內老樹又多，若要設地下停車場，怕工程影響到書院和老樹，縣府可以爭取經費，但希望公所得先與地方取得共識，未來直接主導停車場工程。

縣府水資處明年也要進行員林龍燈公園滯洪池工程，屆時現在龍燈公園停車場將無法再使用，公所也在研議果菜市場原地改建或遷建案，果菜公司若改為商業用地，也將規畫地下停車場。