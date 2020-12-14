快訊

評／從入境到上工，移工防疫為何仍百密一疏？

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

員林市區停車難 三和公園將蓋地下停車場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市市區缺停車場，縣府爭取前瞻經費，將斥資3.1億元在員林市崇實高工旁三和公園蓋地下停車場。圖／彰化縣政府提供
彰化縣員林市市區缺停車場，縣府爭取前瞻經費，將斥資3.1億元在員林市崇實高工旁三和公園蓋地下停車場。圖／彰化縣政府提供

彰化縣員林市市區缺停車場，縣府爭取前瞻經費，將斥資3.1億元在員林市崇實高工旁三和公園蓋地下停車場，員林市長游振雄說，最迫切缺停車空間的是在公所周圍到員林國宅一帶，所以將會再爭取在員林公園地下空間設停車場。

縣府爭取前瞻經費將在員林市三和公園興建的地下停車場可提供257停車格，預計明天將開標。

游振雄說，原本是希望能優先在員林公園設地下停車場，因為公園對面即公所，洽公民眾多，且公園假日又常辦活動，附近停車非常困難，公所最近會再提計劃，盼縣府也能向中央爭取前瞻經費把員林公園停車場列下一階段補助重點。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，員林公園因有古蹟興賢書院，公園內老樹又多，若要設地下停車場，怕工程影響到書院和老樹，縣府可以爭取經費，但希望公所得先與地方取得共識，未來直接主導停車場工程。

縣府水資處明年也要進行員林龍燈公園滯洪池工程，屆時現在龍燈公園停車場將無法再使用，公所也在研議果菜市場原地改建或遷建案，果菜公司若改為商業用地，也將規畫地下停車場。

停車場 國宅

延伸閱讀

桃園文昌公園地下停車場今天啟用 年底前免費

影／齊樂聖誕音樂會員林登場 疫情期聽音樂會特別感動

員林果菜市場停車問題待解 改建規劃案上網招標

彰化員林鐵道地景圖出爐 鐵路撲克牌找回高架前的鐵道回憶

相關新聞

台中捷運通車延後 蔡其昌：事件原因必須追根究柢

台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線上月21日發生連結器軸心斷裂，她要求確保安全才能通車，因此通車日期延期，立法院副院長...

中捷通車延明年2月後 盧秀燕：安全至上我寧可挨罵

台中市長盧秀燕今早宣布「中捷無法在預定日期12月19日通車」中捷董事長林志盈表示，北捷預估明年2月初提出改善報告，他認為...

中捷連接器調查報告出爐 初步認定：製造、安裝不當

台中捷運連接器軸心斷裂暫駛，台北市長柯文哲承諾負起責任，並全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日提送調查報告給北...

清理河川地垃圾卻遭罰 台中里長控三河局漠視不管瀆職

台中市太平區福隆里太堤東路臨頭汴坑溪一處河川地，不僅是髒亂點，還遭人棄置有毒廢棄物，里長黃楷能幾經向相關單位陳情，都未獲...

國旅爆發！ 彰化市推旅遊手冊 「#Hashtag」幫抓重點

今年國旅大爆發，彰化市公所趁勝追擊，今天推出「好嬉彰化」旅遊導覽手冊，針對信仰與慶典、交通與聚落、飲食與生活、自然與生態...

中捷軸心報告遭退 北捷：嚴謹審查並公開檢驗內容

台中捷運連接器軸心斷裂暫駛，台北市長柯文哲先前承諾負起責任，並全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日提送調查報告...

「肉粽」周周送？殯葬業者和法師：要辦也應低調

昨晚10點彰化鹿港舉辦一場「送肉粽」送吊煞儀式，連同上月底和上周彰化市的2場法事，幾乎一周一場，次數密集到讓人懷疑「送肉...

林佳龍：盧秀燕要中捷年底通車 曾提醒安全為重

交通部長林佳龍今天表示，台中市長盧秀燕先前表示台中捷運年底非通車不可，他當時就提醒安全還是最重要。現在發現連結器的軸心有...

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

彰化縣北斗鎮違停告發案件名列全縣前十大，鎮公所決議實施停車單一費率，每小時20元，與中華路相通的光華街、中正路、三民路停...

中捷報告不合格 盧秀燕宣布通車延期

「中捷軸心斷裂檢驗報告不合格」，台中市長盧秀燕14日表示，捷運綠線將延至明年2月之後才通車；並向市民道歉。依據檢測內容，斷裂的軸心在降伏強度、抗拉強度上都不符合設計標準，決定延後通車。市府將成立捷運故

挺國片！彰化議員包場播「無聲」 開放免費索票

金馬獎過後帶動國人進戲院看國片的風潮，「孤味」、「親愛的房客」、「無聲」等片佳評不斷，但彰化戲院國片放映較少，彰化縣議員...

全因這隻蛙 奧萬大義賣12萬元捐助兩棲動物保育

2020年接近尾聲，林務局南投林管處與奧萬大國家森林解說志工每年辦理歲末惜物義賣，今年活動昨天結束，2天共募得12萬元，...

熱門新聞

影／盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

列管病患死7年 嘉縣東石衛所仍登載訪視

台南廟會鞭炮不斷惹民怨 環保局開出最高12萬罰單

苗縣秘密客買菸測試逾4成賣少年 連鎖便利商店也中招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。