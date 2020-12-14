國旅爆發！ 彰化市推旅遊手冊 「#Hashtag」幫抓重點

今年國旅大爆發，彰化市公所趁勝追擊，今天推出「好嬉彰化」旅遊導覽手冊，針對信仰與慶典、交通與聚落、飲食與生活、自然與生態、風格場域等主題面向，還介紹菜市場文化，手冊未來將放置於彰化旅客服務中心、市立圖書館、彰化藝術館及開化寺、慶安宮、元清觀、南瑤宮與彰化市公所等地點免費索取。

彰化市公所原本就有出版旅遊導覽摺頁，因應現在深度旅遊需求，找來在地青年撰寫該本手冊，爌肉飯、蛤仔麵、肉圓、傳統點心等美食一網打盡，最特別的還有名人帶路主題。

曾以彰化街區做論文、出書的日本明治大學教授青井哲人，在手冊中談及彰化的道路與巷子文化，彰化出生的作家陳淑華則透過小時記憶談彰化豆包、肉圓等，作家劉克襄也提及彰化八卦山淺山的自然風貌等，豐富旅人對彰化的想像。

市長林世賢表示，新世代年輕人理解世界的方式早已經不同，這本旅遊手冊跳脫過去作法，以網路E世代標籤概念「#Hashtag」為彰化進行分類。以「貪玩」為精神，整理出300個讓大家可以快速理解彰化特色標籤，並運用其音轉譯為「好嬉」，具備貪玩與標籤之意，用這個方式帶領遊客看見彰化不同的樣貌。