中捷軸心報告遭退 北捷：嚴謹審查並公開檢驗內容

台中捷運連接器軸心斷裂暫駛，台北市長柯文哲先前承諾負起責任，並全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日提送調查報告，台北捷運局隔日即向台中市長盧秀燕說明。北捷局指出，軸心斷裂原因，初步認定為製造及不適當安裝所導致，將盡速成立審查委員會，釐清相關疑；新的檢驗報告將要求廠商盡速提送，未來也會公開內容讓大眾了解。

台中市長盧秀燕今早宣布，因中捷軸心斷裂檢驗報告不合格，不僅退回報告，中捷也無法在原訂12月19日順利通車，更向北市求償，對此，北捷局表示，尊重台中說法，但求償對象應為川崎重工。

北捷局表示，受托代辦台中捷運烏日文心北屯線工程，屬政府機關間的行政協助事項，北市府並未獲取利益，但可代位求償。

不論台中市府要求廠商賠償從原訂12月19日營運到正式通車期間的損失，還是針對未在竣工期間內完工，並延遲通車時間求償，北市都能代位求償，至於廠商要不要接受則是另一回事，目前廠商態度良好，願意遵守契約內容。

北捷局指出，此次日商提送的檢驗報告，因未講明清楚軸心為何強度不足導致斷裂，所以才會退回，第一次檢驗報告是拿斷裂軸心去檢驗，之後新的報告會拿正常軸心做分析及數據比對。

除了要求廠商提送新的檢驗報告外，也嚴格審查報告內容，包含軸心斷裂原因、改善方式、改善後會達到何種效果，以及改善確切期程，而清楚明確的檢驗報告審核後，也會公開給大眾了解。

北捷局說明，日商川崎重工針對半永久連結器斷裂事件調查報告，以設計、材料、製造及安裝4大面向進行分析，並協調第三方公正單位檢驗，初步認定是製造與不適當安裝所導致。

針對外界質疑中國製品與軸心硬度不足問題，川崎重工表示，已取一支為斷裂軸心進行檢驗，但軸心硬度不足是因製造過程中，熱處理不當導致。

北捷局指出，會以最嚴謹態度檢視廠商提出的檢驗報告，對於多項疑慮還需廠商澄清，為確認廠商所說故障原因及改善方式的合理性，會盡速成立由專家學者組成的審查委員會釐清，並要求廠商依改善方案盡速完成。