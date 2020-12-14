快訊

評／從入境到上工，移工防疫為何仍百密一疏？

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

中市創業創新育苗資源平台 整合8大學資源提供客製諮詢

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
中市創業創新育苗資源共享平台12月14日在中興大學正式成立。圖/中興大學提供
中市創業創新育苗資源共享平台12月14日在中興大學正式成立。圖/中興大學提供

台中市創業創新育苗資源共享平台今天在中興大學正式成立！整合台中8所大學創新創業資源，提供創業團隊客製化諮詢。平台將提供中市學生創業團隊、創業草創階段或創業初期的新創公司，所需各方面資源媒介、營運計畫書輔導與政府創業補助資源的協助申請等，提供全方位輔導資源，強化台中市整體創新創業能量。

中興大學發起，結合東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學，整合各校強項與產業資源，涵蓋區域與產業範圍完整，與台中市產業發展脈動相輔相成。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市府勞工局副局長羅群穆、興大校長薛富盛與各大學代表等皆出席啟動儀式。

工策會總幹事黃于珊說明，市政府積極推動產業升級轉型，透過校際創業資源交流共享平台，整合各校創業特色與各校專業領域師資，期盼交流激盪出更多元的創育作法；並建置育苗平臺，培訓創業種子師資，建立大學完整創業生態系，興盛台中創業風氣。

興大校長薛富盛指出，興大近年創新創業表現亮眼，2015至2019年期間累計培育人數1719人，累計創業團隊數274隊，獲獎及計畫補助件數100件以上，新創公司數52家，新創公司資本額達9.9億元以上，累計獎助計畫金額達5億元以上。

平台設有全台唯一的「學生專屬創業基地」興創基地，學生團隊通過審查可以免費入駐，並可登記設立公司，內有共同工作空間、創客空間及創業工坊及3D列印、工具機等創客硬體設備。

興大管理學院現有13位教師已取得Babson College創業教育訓練結業，Babson College被視為是全美創業教育第一名，透過專業的師資與硬體設備，相信能提供創業團隊更完整的創業訓練。

計畫主持人、興大主任秘書林金賢表示，目前多數政府創業資源集中在創業的育成階段及後育成階段，大專院校雖扮演前育成的角色，但學校在各自的專長領域以及資源上有所差異，而創業教育之實行方法與輔導能量也不相同，所以各校之間缺乏相互流通、觀摩、甚至相互整合、使用共同資源之機制。

成立平台不僅提供創業輔導，透過結合台中大專院校的師資、資金及創新創業能量，透過跨校觀摩競賽以及教師間的交流研討，共享校內外之創業資源，共同深化臺中市之校園創業扎根。

未來該平台將於中興大學興創基地成立辦公室，並建置專屬網頁，整合並轉介台中市學生與青年創業團隊。辦公室定期安排顧問駐點諮詢，由興大業師顧問群輪流駐點，提供各校創業團隊諮詢輔導服務，此外興大磐石產學研究中心成立的「創業計劃書診斷諮詢中心」另邀集各校專家提供創業計劃書諮詢，整合各校資源，除了學校課程外。

另針對台中市有意創業之青年開設創業相關課程，並輔導計畫書寫作以及提供政府資源資訊；另針對已在創業階段之團隊，提供客製化之課程與諮詢服務。

創業 台中市 中興大學

延伸閱讀

台中市創業創新育苗資源共享平台啓動 整合8所大學資源

中市轎車深夜闖紅燈 機車騎士及女友受傷

培育家政人才 上海大學開班

北市私中與美國簽約 導入全美大學認可的30學分課程

相關新聞

台中捷運通車延後 蔡其昌：事件原因必須追根究柢

台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線上月21日發生連結器軸心斷裂，她要求確保安全才能通車，因此通車日期延期，立法院副院長...

中捷通車延明年2月後 盧秀燕：安全至上我寧可挨罵

台中市長盧秀燕今早宣布「中捷無法在預定日期12月19日通車」中捷董事長林志盈表示，北捷預估明年2月初提出改善報告，他認為...

中捷連接器調查報告出爐 初步認定：製造、安裝不當

台中捷運連接器軸心斷裂暫駛，台北市長柯文哲承諾負起責任，並全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日提送調查報告給北...

清理河川地垃圾卻遭罰 台中里長控三河局漠視不管瀆職

台中市太平區福隆里太堤東路臨頭汴坑溪一處河川地，不僅是髒亂點，還遭人棄置有毒廢棄物，里長黃楷能幾經向相關單位陳情，都未獲...

國旅爆發！ 彰化市推旅遊手冊 「#Hashtag」幫抓重點

今年國旅大爆發，彰化市公所趁勝追擊，今天推出「好嬉彰化」旅遊導覽手冊，針對信仰與慶典、交通與聚落、飲食與生活、自然與生態...

中捷軸心報告遭退 北捷：嚴謹審查並公開檢驗內容

台中捷運連接器軸心斷裂暫駛，台北市長柯文哲先前承諾負起責任，並全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日提送調查報告...

「肉粽」周周送？殯葬業者和法師：要辦也應低調

昨晚10點彰化鹿港舉辦一場「送肉粽」送吊煞儀式，連同上月底和上周彰化市的2場法事，幾乎一周一場，次數密集到讓人懷疑「送肉...

林佳龍：盧秀燕要中捷年底通車 曾提醒安全為重

交通部長林佳龍今天表示，台中市長盧秀燕先前表示台中捷運年底非通車不可，他當時就提醒安全還是最重要。現在發現連結器的軸心有...

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

彰化縣北斗鎮違停告發案件名列全縣前十大，鎮公所決議實施停車單一費率，每小時20元，與中華路相通的光華街、中正路、三民路停...

中捷報告不合格 盧秀燕宣布通車延期

「中捷軸心斷裂檢驗報告不合格」，台中市長盧秀燕14日表示，捷運綠線將延至明年2月之後才通車；並向市民道歉。依據檢測內容，斷裂的軸心在降伏強度、抗拉強度上都不符合設計標準，決定延後通車。市府將成立捷運故

挺國片！彰化議員包場播「無聲」 開放免費索票

金馬獎過後帶動國人進戲院看國片的風潮，「孤味」、「親愛的房客」、「無聲」等片佳評不斷，但彰化戲院國片放映較少，彰化縣議員...

全因這隻蛙 奧萬大義賣12萬元捐助兩棲動物保育

2020年接近尾聲，林務局南投林管處與奧萬大國家森林解說志工每年辦理歲末惜物義賣，今年活動昨天結束，2天共募得12萬元，...

熱門新聞

影／盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

列管病患死7年 嘉縣東石衛所仍登載訪視

台南廟會鞭炮不斷惹民怨 環保局開出最高12萬罰單

苗縣秘密客買菸測試逾4成賣少年 連鎖便利商店也中招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。