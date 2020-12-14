中市創業創新育苗資源平台 整合8大學資源提供客製諮詢

台中市創業創新育苗資源共享平台今天在中興大學正式成立！整合台中8所大學創新創業資源，提供創業團隊客製化諮詢。平台將提供中市學生創業團隊、創業草創階段或創業初期的新創公司，所需各方面資源媒介、營運計畫書輔導與政府創業補助資源的協助申請等，提供全方位輔導資源，強化台中市整體創新創業能量。

中興大學發起，結合東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學，整合各校強項與產業資源，涵蓋區域與產業範圍完整，與台中市產業發展脈動相輔相成。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市府勞工局副局長羅群穆、興大校長薛富盛與各大學代表等皆出席啟動儀式。

工策會總幹事黃于珊說明，市政府積極推動產業升級轉型，透過校際創業資源交流共享平台，整合各校創業特色與各校專業領域師資，期盼交流激盪出更多元的創育作法；並建置育苗平臺，培訓創業種子師資，建立大學完整創業生態系，興盛台中創業風氣。

興大校長薛富盛指出，興大近年創新創業表現亮眼，2015至2019年期間累計培育人數1719人，累計創業團隊數274隊，獲獎及計畫補助件數100件以上，新創公司數52家，新創公司資本額達9.9億元以上，累計獎助計畫金額達5億元以上。

平台設有全台唯一的「學生專屬創業基地」興創基地，學生團隊通過審查可以免費入駐，並可登記設立公司，內有共同工作空間、創客空間及創業工坊及3D列印、工具機等創客硬體設備。

興大管理學院現有13位教師已取得Babson College創業教育訓練結業，Babson College被視為是全美創業教育第一名，透過專業的師資與硬體設備，相信能提供創業團隊更完整的創業訓練。

計畫主持人、興大主任秘書林金賢表示，目前多數政府創業資源集中在創業的育成階段及後育成階段，大專院校雖扮演前育成的角色，但學校在各自的專長領域以及資源上有所差異，而創業教育之實行方法與輔導能量也不相同，所以各校之間缺乏相互流通、觀摩、甚至相互整合、使用共同資源之機制。

成立平台不僅提供創業輔導，透過結合台中大專院校的師資、資金及創新創業能量，透過跨校觀摩競賽以及教師間的交流研討，共享校內外之創業資源，共同深化臺中市之校園創業扎根。

未來該平台將於中興大學興創基地成立辦公室，並建置專屬網頁，整合並轉介台中市學生與青年創業團隊。辦公室定期安排顧問駐點諮詢，由興大業師顧問群輪流駐點，提供各校創業團隊諮詢輔導服務，此外興大磐石產學研究中心成立的「創業計劃書診斷諮詢中心」另邀集各校專家提供創業計劃書諮詢，整合各校資源，除了學校課程外。

另針對台中市有意創業之青年開設創業相關課程，並輔導計畫書寫作以及提供政府資源資訊；另針對已在創業階段之團隊，提供客製化之課程與諮詢服務。