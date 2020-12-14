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一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮市區熱鬧，鎮公所將實施停車收費抑制違停。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮市區熱鬧，鎮公所將實施停車收費抑制違停。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮違停告發案件名列全縣前十大，鎮公所決議實施停車單一費率，每小時20元，與中華路相通的光華街、中正路、三民路停車費無當日最高限制，文苑路一段和宮後街的地政路都每日最多收費100元，復興路、中山路一段、光復路和停一停車場每日最多收費60元，其餘市區路段每天最高收費40元。

鎮公所今天表示，目前劃設停車格，預計明年3月前發包收費勞務，違停最嚴重的中華路、中正路、三民路停車場每小時收費20元，沒當日停車費的最高限制，其餘路段按照停車熱點劃分停車收費上限，希望有效達成抑制違停的目標。

鎮公所實施停車收費的路段，商家看法不一，很多商家贊成收費停車，以免門前路肩被占用，另有商家認為畫設停車格必定縮減路肩寬度，沒騎樓的停車收費路段因畫設停車格，行人勢必往外走到慢車道，安全堪虞。

鎮公所說，委外規畫停車格，從現有的305格增加到901格，畫設機車格909格，汽車停車收費，機車不收費，畫設時考當地環境、商家意見，不會妨礙行人通道，期待民眾遵守規定合法停車，不要到處臨停、亂停，讓北斗鎮交通混亂。

彰化縣北斗鎮停車收費一覽表。圖／鎮公所提供
彰化縣北斗鎮停車收費一覽表。圖／鎮公所提供

違停 停車場

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