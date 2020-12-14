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入冬南部首度紅害 陳椒華批政府沒警示不顧民眾健康

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
立委陳椒華在臉書上批評政府不重視空汙紅害。圖／取自臉書
立委陳椒華在臉書上批評政府不重視空汙紅害。圖／取自臉書

天候入冬，南部空氣品質又拉警報，13日是入冬以來首度達到品氣品質「紅害」的狀況，對所有人健康都不利，台南市環保局表示，13日下午5點30分啟動空品惡化應變作業減緩空汙 ，境外汙染於14日上午進入尾聲，中午後濃度將有明顯改善，約晚上可回復至普通等級。

而立委陳椒華則在臉書表示，從昨天起空品就很糟，但政府單位沒有任何的提醒，PM10和臭氧超標曾經發過國家細胞簡訊，提醒空品超標測站附近20公里附近的人，但PM2.5應該從沒發過空品超標警報簡訊。

她表示，主要是因環保署訂定發布簡訊的門檻是AQI>200，而PM2.5的AQI超過200的移動平均值是超過150 µg/m³，橘警紅害大家就受不了了，這種超高門檻根本是不切實際！環團已批評多年，環保署就是不願意務實下修，可說是罔顧國人健康。

環保局表示，受中國霾害境外汙染影響及天候條件等因素，13日台灣西部大範圍空氣品質惡化，台南市四個測站AQI（空氣品質指標）均達紅色警戒等級。

台南市環保局啟動空品惡化應變作業，包括通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空汙防制設備效率，65處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施。

環保局 14日一早立即兵分多路，針對汙染源執行巡稽查，包括到大型工廠稽查，以儀器偵測有機氣體及逸散性污染源大範圍有無洩漏，也前往營建工地、土石堆置場及露天燃燒熱區巡查，更出動無人機空拍大範圍稽查。

市長黃偉哲表示，臺南市空氣品質逐年明顯改善，13日因境外空汙影響，是今年以來第一次細懸浮微粒達紅害等級。14日中午過後，北風逐漸增強，帶動汙染物擴散，空氣品質會逐漸好轉。為維護空氣品質，請廠商等多加配合，環保局這段期間務必持續應變並隨時監控空品狀況。

每年10月至隔年4月東北季風盛行，臺南位在中央山脈背風面，汙染物滯留不易擴散，是空品容易不佳的季節。環保局除增加對工廠等固定汙染源的稽查頻率外，更善用科技力量包括以無人飛機搭載微型感測器、熱顯像儀等稽查，解決高科技產業煙囪位於樓頂不易觀測的窘境。今年下半年起已執行20次空拍稽查任務，其中8次工業區空拍，查獲4家工廠廢氣排放異常，稽查人員當場開單告發，也輔導並限期改善。

立委陳椒華在臉書上批評政府不重視空汙紅害。圖／取自臉書
立委陳椒華在臉書上批評政府不重視空汙紅害。圖／取自臉書

空氣品質 空拍 紅害

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