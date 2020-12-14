快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺國片！彰化議員包場播「無聲」 開放免費索票

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員莊陞漢將播場，放映國片「無聲」。圖／莊陞漢提供
彰化縣議員莊陞漢將播場，放映國片「無聲」。圖／莊陞漢提供

金馬獎過後帶動國人進戲院看國片的風潮，「孤味」、「親愛的房客」、「無聲」等片佳評不斷，但彰化戲院國片放映較少，彰化縣議員莊陞漢決定在12月16日晚上六點包場，在彰化戲院將播映國片「無聲」，目前開放民眾免費網路登記索票。

新冠肺炎疫情影響下，彰化市唯二的兩家戲院在上半年一度暫停營業，彰化戲院目前雖恢復正常運作，但考量大眾的喜好，歐美線電影以及卡通電影較多，其中社會議題探討為重的「無聲」則未播映，莊陞漢為刺激彰化經濟，讓更多人觀賞優質國片，日前包場播映，邀請彰化縣教師會、彰化縣政府教育處、社會處等教育界及社會工作者第一線人員觀賞，12月16日將開放民眾線上登記索票。

彰化縣議員莊陞漢說，「無聲」是一部素材沈重的電影，但讓觀者可以脈絡化的深度探討，思考社會案件，不只是刑事嚴懲加害人，更要回溯加害誘因，預防事件再次發生以及事後被害者的輔導機制，才能讓社會安全網具體成形。

莊陞漢也表示，電影院帶動彰化火車站周遭商圈、餐飲等經濟市場，疫情影響許多娛樂產業，彰化地區影院也深受影響，這次包場是要挺地方電影院更是挺地方經濟，民眾觀賞電影須符合秋冬防疫措施，戴口罩、勤洗手。

今明兩天民眾可線上登記索取免費票，限ㄧ人一票，限量136位，15日晚間8點會簡訊通知是否索票成功。

電影

延伸閱讀

土地公認證 彰化溪州鄉公所移植老榕沒異議

台灣行動菩薩助學協會年度大探訪 前進彰化芳苑國中

人間國寶施至輝 七十年木雕特展彰化展出

彰化八卦山139線又撞 轎車違規迴轉擦撞騎士

相關新聞

台中捷運通車延後 蔡其昌：事件原因必須追根究柢

台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線上月21日發生連結器軸心斷裂，她要求確保安全才能通車，因此通車日期延期，立法院副院長...

中捷通車延明年2月後 盧秀燕：安全至上我寧可挨罵

台中市長盧秀燕今早宣布「中捷無法在預定日期12月19日通車」中捷董事長林志盈表示，北捷預估明年2月初提出改善報告，他認為...

中捷連接器調查報告出爐 初步認定：製造、安裝不當

台中捷運連接器軸心斷裂暫駛，台北市長柯文哲承諾負起責任，並全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日提送調查報告給北...

清理河川地垃圾卻遭罰 台中里長控三河局漠視不管瀆職

台中市太平區福隆里太堤東路臨頭汴坑溪一處河川地，不僅是髒亂點，還遭人棄置有毒廢棄物，里長黃楷能幾經向相關單位陳情，都未獲...

入冬南部首度紅害 陳椒華批政府沒警示不顧民眾健康

天候入冬，南部空氣品質又拉警報，13日是入冬以來首度達到品氣品質「紅害」的狀況，對所有人健康都不利，台南市環保局表示，1...

挺國片！彰化議員包場播「無聲」 開放免費索票

金馬獎過後帶動國人進戲院看國片的風潮，「孤味」、「親愛的房客」、「無聲」等片佳評不斷，但彰化戲院國片放映較少，彰化縣議員...

全因這隻蛙 奧萬大義賣12萬元捐助兩棲動物保育

2020年接近尾聲，林務局南投林管處與奧萬大國家森林解說志工每年辦理歲末惜物義賣，今年活動昨天結束，2天共募得12萬元，...

土地公認證 彰化溪州鄉公所移植老榕沒異議

彰化縣溪州鄉森林公園樹木多，鄉公所爭取補助款整理，護樹團體質疑假整理之名砍樹，經過多次開會討論，鄉長江淑芬擲筊徵得土地公...

中捷停試營運台中求償 柯文哲：川崎負責 北市代位求償

台中捷運綠線列車因為連結器軸心斷裂而暫停試營運，通車日期也延宕，台北捷運局前後2次提出的故障原因及改善報告都被台中市政府...

秀傳耶誕圓夢15年！院生喜願有新衣 腳帶車代步

彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象，

彰化校園午餐業者聯合承諾用本土豬 也憂不敷成本

明年起萊豬開放進口引發食安疑慮，彰化縣縣長王惠美強調校園禁用萊豬，今天餐盒食品業者以及各午餐供應代表出席發表聯合聲明，校...

彰化醫院今院慶 歲末愛心義賣大家來搶貨

衛福部彰化醫院今天舉行52週年院慶，同時舉辦歲末「濟助貧病愛心義賣會」，社工室人員和志工高分貝吆喝，拍賣價廉物美的食品和...

熱門新聞

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

Ubike進駐旗美景區 美濃單車出現「倒店」危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。