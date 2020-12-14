挺國片！彰化議員包場播「無聲」 開放免費索票

金馬獎過後帶動國人進戲院看國片的風潮，「孤味」、「親愛的房客」、「無聲」等片佳評不斷，但彰化戲院國片放映較少，彰化縣議員莊陞漢決定在12月16日晚上六點包場，在彰化戲院將播映國片「無聲」，目前開放民眾免費網路登記索票。

新冠肺炎疫情影響下，彰化市唯二的兩家戲院在上半年一度暫停營業，彰化戲院目前雖恢復正常運作，但考量大眾的喜好，歐美線電影以及卡通電影較多，其中社會議題探討為重的「無聲」則未播映，莊陞漢為刺激彰化經濟，讓更多人觀賞優質國片，日前包場播映，邀請彰化縣教師會、彰化縣政府教育處、社會處等教育界及社會工作者第一線人員觀賞，12月16日將開放民眾線上登記索票。

彰化縣議員莊陞漢說，「無聲」是一部素材沈重的電影，但讓觀者可以脈絡化的深度探討，思考社會案件，不只是刑事嚴懲加害人，更要回溯加害誘因，預防事件再次發生以及事後被害者的輔導機制，才能讓社會安全網具體成形。

莊陞漢也表示，電影院帶動彰化火車站周遭商圈、餐飲等經濟市場，疫情影響許多娛樂產業，彰化地區影院也深受影響，這次包場是要挺地方電影院更是挺地方經濟，民眾觀賞電影須符合秋冬防疫措施，戴口罩、勤洗手。

今明兩天民眾可線上登記索取免費票，限ㄧ人一票，限量136位，15日晚間8點會簡訊通知是否索票成功。