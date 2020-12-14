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中捷報告不合格 盧秀燕宣布通車延期

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

中捷軸心斷裂檢驗報告不合格」，台中市長盧秀燕14日表示，捷運綠線將延至明年2月之後才通車；並向市民道歉。依據檢測內容，斷裂的軸心在降伏強度、抗拉強度上都不符合設計標準，決定延後通車。市府將成立捷運故障審查委員會，透過客觀第三方進行全面審查。對此，民進黨議員紛要求，盧秀燕應負起政治責任。

自上月21日發生斷軸事件以來，綠線試營運暫停至今，市府直到上周五收到北捷局與川崎重工擴大檢測報告後，於今日宣布，只有達到最高安全才能通連，原訂本月要正式通車的中捷，還是無法給市民一個「新年禮物」。盧秀燕在議會表示，她會概括承受負起全責，並對於無法如期通車再次向市民及議會道歉。

軸心測試低於標準

交通局長葉昭甫在記者會上說明，斷裂的軸心經檢測結果，化學特色都符合標準，但在物理特性上，經委託廠商SGS（台灣檢驗科技公司）在壓力測試上，抗壓標準應達931MPA，但實際才達到864MPA；抗拉強度應達1103MPA，但實際只有1027MPA，兩者都低於設計標準。

雖然北捷局提出會更換軸心與全面優化，但中捷公司董事長林志盈表示，他反問優化後是否就能保證安全，對於無法提出肯定答覆。此外北捷局另提出川崎會在2月初全面做好更換改善與優化，但除改善時程外，市府另將籌組專家學者成立第三方故障審查委員會，這些時程加進去，明年2月初完成還太樂觀。

二月初尚難通車

市府法制局長李善植表示，市府將待全面檢測改善完成並通車後，依據延誤時間與實際損失，再向北捷提出求償。

對於施工過程是否有偷工減料之嫌，葉昭甫說，目前只檢測第1根斷裂軸心，第2根尚未檢測，因此第2根由心斷裂原因是否一樣尚不清楚，將待第三方審查委員會成立後全面檢測，以了解是個案或是通案，釐清在設計、製造、安裝及材料方面，是否有人為疏失等問題。

民進黨要盧負全責

多位綠營議員表示，市府對捷運綠線的問題掌握度太低，對故障排除及恢復通車的時程反應都太慢；市府應承擔最終責任，不能凡事都「甩鍋」給北捷或其他人。

但國民黨議員李中、林汝洲等人紛紛發言，認為當初交通部、台北市府與台中市府三方簽約，台中市府只是出錢業主，完全委托北捷局，當然是由北捷負全責。

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