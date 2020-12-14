全因這隻蛙 奧萬大義賣12萬元捐助兩棲動物保育

2020年接近尾聲，林務局南投林管處與奧萬大國家森林解說志工每年辦理歲末惜物義賣，今年活動昨天結束，2天共募得12萬元，林管處表示，園區除賞楓、觀瀑，兩棲類動物生態也很豐富，義賣所得將全數捐助兩棲類動物保育使用。

南投林管處指出，奧萬大歲末惜物義賣8年前由森林志工發起，成為志工隊每年的年終盛事，而因是在園區內辦理，過去多是販售廠商贊助戶外運動用品、剪刀或工具等各式實用物品，今年更新增義賣熱騰騰的小吃、甜點等手作美食。

沒想到，以山林為背景、草坪為座，在清新空氣為空調的自然環境下，品嘗小吃美食，享受戶外野餐樂趣，成了今年的義賣亮點，最受到民眾喜愛，今天統計前天、昨天的義賣所得共12萬元，將全數捐贈給「台灣兩棲類動物保育協會」。

南投林管處長李政賢說，奧萬大除是賞楓熱點，更因位居中海拔山區，山林資源豐沛，蝶飛蟲鳴、鷹揚猴嬉、鳥群唱和，且坐擁瀑布及「森林三寶」負離子、活氧、芬多精，更有不少兩棲類動物出沒，其中以生態池周邊的腹斑蛙最具代表性。